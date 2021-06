Nächste Personalentscheidung bei Phoenix Hagen: Giese bleibt

Fokussiert in der Verteidigung: Paul Giese steht auch im nächsten Jahr für Phoenix Hagen auf dem Feld.

Hagen. Nächste Personalentscheidung bei den Zweitliga-Basketballern von Phoenix Hagen: Guard Paul Giese unterschreibt für die kommende Saison.

Lieblinge des Hagener Basketball-Publikums sind nicht nur die Spieler, die das meiste Talent besitzen und pro Partie 20 Mal auf den Korb werfen. Hoch angesehen sind am Ischeland vor allem Typen, die sich jedem Ball hinterher schmeißen, die sich für nichts zu schade sind. Typen wie Paul Giese. Vor den Fans von Phoenix Hagen hat der 23-jährige Guard seine Künste zwar noch nicht zur Schau stellen können – die abgelaufene Saison fand ja unter Ausschluss der Anhänger statt. Aber in der nächsten Spielzeit wird Giese die Gelegenheit bekommen, sich in die Fan-Herzen zu spielen.

Phoenix Hagen und Paul Giese setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort, das gab der ProA-Klub am Freitagmittag bekannt. Der Kontrakt mit dem gebürtigen Berliner wurde um eine weitere Saison verlängert. Für Phoenix-Trainer Chris Harris „übertraf er in der vergangenen Saison alle Erwartungen. Eigentlich hatten wir für ihn nur eine recht kleine Rolle vorgesehen. Aber was Paul daraus gemacht hat, war unglaublich.“

Größter Leistungssprung

In durchschnittlich 10:31 Minuten pro Spiel beeindruckte Giese vor allem mit seiner Sicherheit von der Dreierlinie: 47,7 Prozent (21 von 44 Würfen) verwandelte der 23-Jährige. Werte, die die Vorfreude auf eine weitere Saison mit dem Guard schüren, so auch bei Geschäftsführer Patrick Seidel: „Paul ist ein super Charakter und vermutlich der Spieler, der den größten Sprung gemacht hat. Er hat unglaublich performt und das steigert unsere Vorfreude auf seine weitere Entwicklung.“

Und auch Giese selbst ist bereit für ein weiteres Jahr beim ProA-Klub: „Ausschlaggebend für meine Entscheidung war die Art und Weise, wie mit mir letztes Jahr umgegangen wurde. Ich bin dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, mich zu beweisen und mich als Spieler weiterzuentwickeln.“

Wissen, was bei den Vereinen in Hagen und im EN-Kreis passiert: Hier kostenlos für den Lokalsport-Newsletter der WP anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke