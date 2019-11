Ende. Doppelter Erfolg für Badminton-Abteilung des TuS: Mannschaft an Tabellenspitze der Kreisliga. Mit Karl Schulz startet erfahrener Jugendtrainer.

Die Badminton-Abteilung des TuS Ende hat gerade doppelten Grund zur Freude. Die Mannschaft des TuS hat nach dem starken 8:0-Sieg gegen Wattenscheid die Tabellenführung in der Kreisliga übernommen. Außerdem ist das Training mit dem neuen Jugendcoach, Karl Schulz, erfolgreich angelaufen.

Christoph Marschall und Florian Hoffmann haben die Leitung der Abteilung Badminton beim TuS Ende übernommen und möchten hier einen Neustart erreichen. Mit ihrer Mannschaft in der Kreisliga haben die Sportler einen starken Start in die Saison hingelegt. Auch gegen den bisherigen Tabellenführer und Favoriten Wattenscheid ist den Ender Sportlern ein Sieg gelungen. Durch einige Ausfälle konnte der Wattenscheider BC bei der Partie nicht in Bestbesetzung antreten.

Position halten

Die Badminton-Mannschaft des TuS Ende Foto: Tus Ende

Beide Doppelpaarungen der Herren des TuS konnten ihre Spiele dann souverän in jemals zwei Sätzen gewinnen. Ebenfalls wurden alle drei Herreneinzel siegreich von Tus Ende gestaltet und gewonnen. Das Damendoppel hat kampflos gewonnen,weil der Gegner dieses Spiel nicht besetzen konnte. Larissa Heinrici spielte das Dameneinzel, das sie mit 6:21 und 12:21 für den TuS entscheiden konnte. Auch das Mixedteam mit Vanessa Kornetzki und Martin Steinhage hat den Punkt für den TuS geholt.

„Durch diesen Sieg haben wir uns an die Tabellenspitze gekämpft und möchte diese Position versuchen zu halten. Wir sind sicher, dass Wattenscheid im Rückspiel mit einer deutlich stärkeren Aufstellung antreten wird. Darauf müssen wir uns nun weiter vorbereiten“, sagt Kapitän Florian Hoffmann.

Gemeinsam mit Christoph Marschall hat Florian Hoffmann neben der Kreisliga-Mannschaft aber auch den Nachwuchs beim TuS Ende im Blick. „Wir wollen die Jugendabteilung erweitern und aufbauen. Das ist uns wirklich wichtig. Wir würden uns sehr über mehr Nachwuchs freuen“, betont Marschall. Mit Karl Schulz haben die beiden Sportler nach längerer Suche endlich einen neuen Jugendtrainer gefunden.

Spaß am Training

Hagen Breckerfeld Wetter Herdecke Heimspiel gegen TuRa Rüdinghausen Am 14. Dezember findet das letzte Spiel der Badminton-Mannschaft des TuS in diesem Jahr statt. Zuhause am Berge erwarten das Team um 16 Uhr TuRa Rüdinghausen aus Witten. Das Training für die Jugend beim TuS Ende findet freitags von 16 bis 18 Uhr statt. Bei Fragen Christoph Marschall (0179 / 466 83 86) und Florian Hoffmann (0157 / 36 59 63 6) zu erreichen.

Der 75-Jährige ist bereits seit seinem 19. Lebensjahr als Trainer aktiv. „Ich habe auch mit einer Mannschaften gespielt, aber das war mir zu langweilig. Ich bilde einfach gerne Spieler aus und arbeite mit Jugendlichen zusammen. Darum habe ich Mitte der 80er Jahre meinen Trainerschein gemacht und versuche Mannschaften nach vorne zu bringen“, betont der Coach, der bereits auf diversen Stützpunkten als Talentsichter tätig war.

„Ein Erfolg war, dass ich mit einer Mannschaft bei den Westdeutschen Meisterschaften im Schülerbereich teilgenommen habe. Ich habe mehrere Talente trainiert, die hinterher in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt haben. Der ein oder andere ist auch Deutscher Meister geworden“, verrät Karl Schulz, der jetzt seine Faszination für den Sport an Kinder in Ende weiter geben.

Schnell wie ein Sprinter

„Mich fasziniert, dass alle Bereiche angesprochen werden. Man braucht die Schnelligkeit eines Sprinters, muss überlegen können wie ein Schachspieler und die Reaktionsfähigkeit eines Tischtennisspielers oder Eishockeyspielers haben. Badminton ist hinter Eishockey ja die schnellste Sportart“, betont Schulz. Den Kindern beim TuS will er in erster Linie den Spaß am Badminton vermitteln, „die Leistung wird sich dann ergeben. Einer ist ein super Talent, macht aber nichts draus. Der andere ist ehrgeizig und schafft es später doch zu einem guter Spieler. Jeder setzt sich eigene Ziele.“ Neben dem sportlichen Aspekt hat Badminton laut Christoph Marshall einen weiteren Vorteil: „Hier kann man auch leicht neue Freunde finden.“ .