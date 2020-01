Neuer Trailrun soll Läufer aus Hagen und Umgebung anlocken

Die heimische Laufszene hat in Hagen nicht gerade das größte Veranstaltungsangebot. Der Volkslauf auf Emst und der AOK-Firmenlauf am Hengsteysee – beide finden im Mai statt – sind geblieben. Mehr nicht. Doch in diesem Jahr soll ein neues Event die Läufer aus der Region anlocken und begeistern: Der TV Hasperbach ruft in Kooperation mit der Hagen-Agentur den „Drei-Türme-Weg-Trailrun“ ins Leben.

Die Idee

Auf der Spur des Premiumwanderwegs soll der erste Trailrun seiner Art am 8. November 2020 stattfinden. Losgehen soll es am Kaiser-Friedrich-Turm. „Wir haben in unserem Lauftreff überlegt, welche Läufe wir im nächsten Jahr mitmachen wollen,“ erklärt Trailrun-Organisator Pekka Unflath vom TV Hasperbach. „Es keimte die Idee auf, doch mal einen eigenen Wettbewerb zu veranstalten. Der Drei-Türme-Weg ist dafür super geeignet.“

Der Trailrun führt die Teilnehmer durch den Stadtwald. Foto: spicy concepts

Dass das bisherige Angebot für aktive Läufer in der Volmestadt ausgedünnt ist, hat die Verantwortlichen in ihrem Entschluss gestärkt. Unflath gründete ein zehnköpfiges Orga-Team. „Wir haben uns an Kirsten Fischer von der Hagen-Agentur gewendet“, sagt er. „Sie war sofort begeistert.“

Die Strecke

Die Gesamtstrecke umfasst zehn Kilometer, die 300 Höhenmeter sind zu 90 Prozent auf Waldwegen und Trampelpfaden zu bewältigen. Bei der ersten Auflage soll es lediglich den Zehn-Kilometer-Lauf geben. „Wir wollen bei der Premiere alles richtig machen. Wenn es gut läuft, können wir 2021 weitere Läufe anbieten.“ Ein Halbmarathon sowie Bambiniläufe seien denkbar.

Auf dem Premiumwanderweg durch den Hagener Stadtwald gibt es viel zu entdecken. Es liegen mit Kaiser-Friedrich-Turm, Eugen-Richter-Turm und Bismarckturm drei historische Monumente an der Runde. Viele Aussichtspunkte bieten tolle Ausblicke über Stadt und Umland. „Diese Strecke ist sehr attraktiv, keine Frage“, findet Pekka Unflath.

Die Finanzierung

Für die Organisatoren steht bis zur Premiere noch viel Arbeit an. Einige Sponsoren habe man bereits, so Unflath. Allerdings haben die Veranstalter noch nicht genug eingenommen, um dem Lauf endgültig grünes Licht zu geben.

Doch es sieht gut aus, sagt Unflath. „Wir sind zuversichtlich, dass bis Ende Januar alles in trockenen Tüchern ist und die Anmeldephase starten kann.“

Wie viele Läufer teilnehmen können, ist noch nicht klar. Unflath: „Das ist abhängig von der Revierleitung bzw. dem zuständigen Förster. Ich schätze, dass 500 Läufer mitmachen können.“

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf drei-tuerme-trail.de