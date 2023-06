Neuzugang! Torschützenkönig verstärkt VfL Eintracht Hagen

Hagen. Der Portugiese André Alves wird künftig den Handball-Zweitligisten unterstützen. Ausfalldauer von Toromanovic weiter unbekannt

Der VfL Eintracht Hagen reagiert auf die anhaltende Unsicherheit auf der Rechtsaußenposition und hat mit Blick auf die Saison 2023/24 eine Neuverpflichtung vorgenommen. Der 25-jährige Portugiese André Alves verstärkt ab dem 1. Juli die Grün-Gelben.

„Es ist leider nicht klar, ob Damian Toromanovic zum Vorbereitungsstart wieder fit ist“, sagt Sportdirektor Michael Stock zu der Personalie, „daher haben wir die Gelegenheit wahrgenommen, die sich uns geboten hat und mit André Alves einen jungen Spieler verpflichtet, der uns im Probetraining und in den Gesprächen überzeugt hat.“

Gaubatz fällt aus

Für den Fall, dass Damian Toromanovic noch weitere Genesungszeit benötige, müsse Pierre Busch so nicht alleine auf der Rechtsaußenposition in die Vorbereitung und womöglich auch in die Saison gehen, weil mit Jan-Lars Gaubatz ein weiterer Linkshänder verletzt ausfalle, erklärt Stock die Maßnahme.

André Alves ist ein 1,75 Meter großer Linkshänder, den Eintracht-Co-Trainer und Chefanalyst Hans-Peter Müller nach Auswertung diverser Videos und den Eindrücken aus dem Probetraining als „pfeilschnellen, technisch gut ausgebildeten Rechtsaußen“ beschreiben, „der uns noch unberechenbarer machen und dazu beitragen wird, dass wir attraktiveren, schnelleren Angriffshandball spielen werden“. Alves wurde im Nachwuchsbereich von Belenenses Lissabon ausgebildet und spielte später für diverse Klubs in der 1. Portugiesischen Liga. In der Saison 2021/22 lief Alves auf seiner ersten Auslandsstation für den deutschen Drittligisten VfL Günzburg auf und avancierte dort mit 174 Treffern in 29 Begegnungen zum Torschützenkönig. Zuletzt trug der gelernte Physiotherapeut das Trikot des Drittligisten TV Willstätt (151 Treffer in 26 Spielen). Eintracht-Cheftrainer Stefan Neff beschreibt den neuen Eintracht-Linkshänder als „dynamisch und technisch stark“.

Vorfreude steigt

Und der Neuzugang selbst? André Alves ist die Vorfreude auf die Eintracht anzumerken. „Die Menschen und der Verein selbst haben bei mir einen hervorragenden ersten Eindruck hinterlassen“, so Alves, der über sich selbst sagt: „Ich halte mich für einen belastbaren, ehrgeizigen Spieler und bin davon überzeugt, dass es für beide Seiten eine sehr positive Beziehung wird.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke