Nicht nur Sport auf Weltniveau bleibt im Gedächtnis haften

Faustball-Weltpokal-Duelle, Wasserball-Europacup-Partien, Federfußball vom feinsten - in 40 Jahren journalistischer Begleitung des Hagener Sports, davon 34 Jahre als Redakteur, mangelte es an Höhepunkten nicht.

Es sind jedoch keineswegs nur die schlagzeilenträchtigen Topereignisse, an die man sich rückblickend gerne erinnert. Auch viele schöne Erlebnisse an der „Basis“, persönliche Begegnungen, die so vielfältig waren wie die Sportarten, die von Jung und Alt betrieben werden, bleiben im Gedächtnis haften. Sport wird von Menschen betrieben und gelebt, sie dabei begleiten zu dürfen, sie kennen- und schätzenzulernen, hat mein Leben bereichert.