Tischtennis Niklas Weihe spielt in Grundschöttel blendend auf

Grundschöttel. Beim TuS Grundschöttel wurden erstmals seit drei Jahren Tischtennis-Vereinsmeister ausgespielt.

Erstmals seit drei Jahren hat der TuS Grundschöttel seinen Tischtennis-Vereinsmeister ausgespielt – diesmal als reines Einzelturnier. Mit großer Freude wurde an die alte, durch Corona unterbrochene Tradition angeknüpft. Das gesamte Teilnehmerfeld startete wie üblich in einer Gruppenphase mit jeweils fünf Spielen je Gruppe. Danach teilte sich das Feld in eine A- und eine B-Konkurrenz. Nach etwa vier Stunden standen die Vereinsmeister 2022 fest.

Astrid Schmidt gewann wie schon 2019 den Pokal im B-Wettbewerb. Sie konnte ihr Endspiel gegen Tim Raudzis mit 3:1 gewinnen. Bei den Herren machten die beiden Spitzenspieler des Vereins – beide aktiv in der Bezirksklassen-Mannschaft – den Titel unter sich aus. Der blendend aufgelegte Niklas Weihe konnte seinen Teamkameraden Patrick Dumke letztlich klar mit 3:0 besiegen. Die Jugend des TuS Grundschöttel wird ihren Vereinsmeister wegen zahlreicher Krankmeldungen erst noch küren.

