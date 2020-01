In der U14-Division der European Youth Basketball League (EYBL) sind zwei von drei Vorrunden-Turnieren bestritten. Nach den Wettkämpfen in der polnischen Hauptstadt Warschau Ende November und nun in Riga/Lettland steht für das Team von Phoenix Hagen noch vom 26. bis 29. März das EYBL-Turnier in Komarov/Polen an.

Das „Superfinale“ in Riga ist für den 16. bis 19. April terminiert.

Noch ein EYBL-Turnier für Phoenix in Polen