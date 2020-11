Nur ein Studio in Wetter bietet Reha-Kurse wieder an

Seit der Präzisierung der Corona-Schutzverordnung in NRW vom Dienstag darf Rehasport - unter bestimmten Voraussetzungen - in Vereinen, Fitness-Studios oder Physiotherapie-Praxen auch im aktuellen Sport-Lockdown wieder stattfinden (die WP berichtete).

In der aktuellen Corona-Schutzverordnung heißt es: „Sportangebote, an denen eine Teilnahme regelmäßig aufgrund einer ärztlichen Verordnung erfolgt (vor allem Rehabilitationssport), können angeboten und wahrgenommen werden, wenn nur Personen mit einer individuellen ärztlichen Anordnung teilnehmen und der Abstand zwischen allen beteiligten Personen während des gesamten Aufenthalts in oder auf den Einrichtungen mindestens zwei Meter beträgt.“ Diese Möglichkeit wird in Wetter und Herdecke aber bisher nur begrenzt genutzt.

FSW Sports in Wetter nimmt seine Reha-Kurse ab sofort wieder auf, wie Inhaber Udo Pietruck schon angekündigt hatte. Das Sportmedizinische Trainingszentrum „FSW-Sports Med.24“ bietet im Bereich Orthopädie wöchentlich an vier Tagen Kurse an. Für die Teilnahme am Reha-Sport brauchen Interessenten eine gültige Verordnung Orthopädie, die Hausarzt oder Orthopäde ausstellen. Montags (15.45 - 16.30 Uhr, 16.30 - 17.15, 17.15 - 18.15), mittwochs (9.15 - 10, 10 - 10.45), donnerstags (16.45 - 17.30, 17.30 -18.15, 18.15 – 19.15) und freitags (9.15 – 10, 10 - 10.45) werden Reha-Kurse angeboten.

Nähere Informationen gibt es unter www.fsw-sports.de.

Ab 23. November Präsenztraining

Dagegen setzt RSG Herdecke - Verein für Rehabilitation, Sport und Gesundheit - vorerst weiter auf Online-Kurse. „Auf Grund der weiterhin hohen Infektionszahlen führen wir den Rehasport in der kommenden Woche noch Online durch“, erklärte Leiterin Ulrike Odenwald und verwies auf die Konferenz der Ministerpräsidenten am nächsten Mittwoch. „Danach entscheiden wir, wie es weitergeht“, sagt sie, „es macht ja wenig Sinn, am Montag wieder mit den Kursen anzufangen und am Mittwoch wird gesagt, macht wieder zu.“ Ziel sei es, am 23. November wieder ins Präsenztraining zu gehen.

Angesichts der verschärften Corona-Einschränkungen für den Kursbetrieb hatte man im November das Online--Programm um drei Einheiten auf insgesamt sechs Trainingsmöglichkeiten pro Woche erhöht. Montags, mittwochs und freitags finden um 10.30 Uhr und 18 bzw. 18.30 Uhr Online-Kurse statt. „Das Angebot wollen wir je nach Nachfrage zielgerichtet weiter ausbauen“, sagt Ulrike Odenwald.

Informationen gibt es unter 02330/60 83 48 , 0172/23 28 287 oder info@rsg-herdecke.de