Peinlich: Phoenix Hagen verliert beim Tabellenletzten

Villingen-Schwenningen. Mit einer offensiv tristen Vorstellung unterliegt Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen beim Tabellenletzten Panthers Schwenningen.

Die eigentlich beste Angriffsmaschine der 2. Basketball-Bundesliga ProA geriet am Freitagabend mächtig ins Stocken: Phoenix Hagen unterlag nach einer offensiv tristen Vorstellung beim Tabellenletzten Panthers Schwenningen mit 70:81 (46:45). Mit dem Ausfall des Kapitäns Marcel Keßen war es nur bedingt zu erklären, dass Phoenix in der zweiten Hälfte nur 24 Punkte zustande brachte. Die Führungskräfte JJ Mann und Kyle Castlin kamen zusammen auf magere zwölf Punkte. Auf der anderen Seite überzeugten die Schwarzwälder Riesen mit ihrer besten Saisonleistung und holten sich wichtige Zähler für den Klassenerhalt.

Guter Start der Hagener ins Spiel

Phoenix gelang der bessere Start. Schon in der vierten Minute wütete Schwenningens Trainer Alen Velcic und nahm eine Auszeit, nachdem Lorenz Bank einen schönen Reverse-Korbleger zum 6:12 verwandelte. Lange behielten die Hagener aber nicht die Oberhand. Die große Garde der Panthers setzte sich ein ums andere Mal am Korb durch, oft nach schönen Zuspielen der Guards. Hinten standen die Schwenninger so kompakt, dass Phoenix sich meist nur mit Solos zu helfen wusste – was eher nach hinten los ging. Als der bestens aufgelegte Jacob Knauf einen Dreier zum 30:24 versenkte (13.), war der Jubel in der Deutenberghalle groß.

Dann aber ganz starke Aktionen von Marvin Omuvwie: Erst schnappte sich der Phoenix-Flügelspieler den Offensivrebound und vollendete ein Drei-Punkte-Spiel, ehe er sich im nächsten Angriff wieder nach Fehlwurf von Kyle Castlin den Ball schnappte und zum 32:31 traf (15.). Offensiv war es in der ersten Hälfte aber der herausragende Tim Uhlemann, der das Hagener Team mit 17 Punkten auf seinen Schultern trug. Mit der Halbzeitsirene traf Grayson Murphy einen Dreier aus acht Metern zum 45:46-Halbzeitstand.

Schnelligkeitsvorteil für Hagen: Grayson Murphy zieht an Daniel Mayr vorbei. Foto: Jörg Laube

Im dritten Viertel fiel der Hagener Angriff in sich zusammen. Nur 13 Punkte brachte Phoenix zustande, und vor allem die Hagener Topscorer taten sich schwer: Castlin und Mann kamen mit der aufmerksamen Schwenninger Verteidigung kaum zurecht. Ein Beispiel: Kurz vor Viertelende wollte Castlin mit dem Kopf durch die Wand, doch Devonte McCall verteidigte den Hagener Shooting Guard sauber und schnappte ihm den Ball weg. Mit einem Drei-Punkte-Rückstand ging es für Hagen ins letzte Viertel (62:59).

Zu Beginn des vierten Abschnitts erlaubte Phoenix sich innerhalb von 40 Sekunden drei Fouls, kurz danach verweigerte Bjarne Kraushaar einen freien Korbleger, und wenig später ließ sich Castlin beim Dreier blocken: Was die Hagener nun veranstalteten, war untypisch und nur schwer zu erklären. Folglich war es nur verdient, dass 2,10-m-Riese Knauf den Ball zum 69:61 stopfte und seiner Mannschaft damit die bis dahin höchste Führung des Spiels besorgte (35.).

McCall trifft zur Entscheidung

Hagens Trainer Chris Harris versuchte den Lauf mit einer Auszeit zu stoppen. Aber Schwenningen spielte wie ein Topteam seinen Stiefel herunter, während bei Phoenix weiterhin alles Stückwerk war. Allenfalls Kristofer Krause und Murphy überzeugten gen Spielende noch mit guten Aktionen. Beim Dreier von McCall zum 78:68 (39.) war die Partie praktisch entschieden. Während auf den Schwenninger Rängen Partystimmung herrschte, machte sich bei den Hagenern der Frust breit.

Phoenix: Kraushaar (4), Murphy (14), Omuvwie (5), Vaara, Mann (7), Uhlemann (23), Castlin (5), Bank (6), Krause (6).

