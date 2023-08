Phoenix Hagen: Starker Saison-Auftakt gegen Paderborn

Hagen. Rund 1000 Zuschauer in der Hasper Rundturnhalle, mehr als 100 Punkte – Phoenix Hagen feiert einen gelungenen Saison-Auftakt.

Starker Auftakt in die Vorbereitung: Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen hat am Freitagabend im ersten Testspiel die Baskets Paderborn, die ebenso wie das Team von Coach Chris Harris in der Pro A antreten, zumindest in Halbzeit eins förmlich überrannt. Mit 62:35 führte Phoenix bereits zur Halbzeit, am Ende stand es 109:76. Besonders auffällig: Brock Mackenzie, der am Ende auf 29 Punkte kam.

Weit mehr als 400 Basketball-Interessierte waren in die Hasper Rundturnhalle gekommen, um einen ersten Eindruck vom neu formierten Phoenix-Team zu gewinnen. Mit Bjarne Kraushaar, Tim Uhlemann und Kristofer Krause erlebten sie immerhin drei Profis des Teams, das in der letzten Saison in die Play-offs eingezogen war und im Viertelfinale am späteren Meister Rasta Vechta scheiterte. Forward Marvin Omuvwie, der ebenfalls weiter zum Kader zählt, hatte sich bereits im Frühjahr – lange bevor der Testspiel Termin feststand – einen freien Tag gesichert. Er weilte mit Erlaubnis von Trainer Chris Harris auf der Hochzeit eines guten Freundes.

Ausverkaufte Rundturnhalle

Zu sehen bekamen die Fans in ausverkaufter Halle dafür alle Neuzugänge. Dabei überzeugte unter anderem Center Lennart Boner, 2,07 Meter groß, der vom Liga-Konkurrenten Düsseldorf nach Hagen gewechselt war. Acht Rebounds und elf Punkte allein in Halbzeit eins waren seine starken Werte.

In Halbzeit eins überzeugte Phoenix als Team – mit leidenschaftlicher Defense ließ das Harris-Team lediglich 34 Paderborner Punkte zu. Hinzu kam eine zeitweise schon einstudiert wirkenden Offense, in der neben Boner Kraushaar mit 12 Punkten überzeugte. Immer wieder sprang auch die Phoenix-Bank auf, bejubelte gelungene Aktionen, feuerte an. Der Teamspirit scheint bereits nach zwölf gemeinsamen Tagen auf gutem Weg zu sein.

Schwächephase nach der Pause

Eine schwächere Phase erlebte das Harris-Team lediglich nach der Pause. Vier Minuten blieb Phoenix ohne Punkt, Fehlpässe und leichte Ballverluste schlichen sich zumindest kurzfristig ein. Paderborn gelang ein 6:0-Lauf. Es sollte der einzige an diesem Abend bleiben.

Denn spätestens als im letzten Viertel fast sechs Minuten vor dem Ende Brock Mackenzie zwei Drei unmittelbar hintereinander versenkte (92:66) war der Phoenix-Sieg sicher.

Phoenix Hagen: Iloanya (4 Punkte), Navrocki (5), Schneider (15), Kraushaar (12), Mccall (12), Mackenzie (29), Uhlemann (7), Omorodion, Bohannon (8), Krause (4), Boner (13).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke