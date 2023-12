Phoenix Hagen: Bitte verkauft die Namensrechte nicht!

Hagen Der Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen denkt über den Verkauf der Vereinsnamensrechte nach. WP-Redakteur Carlo Czichowski sieht das kritisch.

Ich habe mich mit der voranschreitenden Kommerzialisierung des Spitzensports inzwischen angefreundet. Oder besser: Ich habe mich damit abgefunden. Ich persönlich sehe aber ausgerechnet in der Vergabe von Namensrechten eine Grenze, die man als Traditionsverein weniger für Wachstum nutzen sollte, sondern eher als eine Art Notgroschen, den man ziehen kann, wenn es finanziell mal nicht so gut läuft. Ich frage mich vor allem, welcher Sponsor namenstechnisch überhaupt zu Phoenix Hagen passen soll. Phoenix Hagen ist allein schon zu einer Marke geworden, die man in ihrer reinsten Form schützen sollte.

Davon mal ganz abgesehen: Es hat doch zwischen 2009 und 2016 sieben Jahre am Stück in der 1. Liga funktioniert, ohne den Namen zu vermarkten, oder? Ich kann jeden Fan verstehen, der sich damit nicht anfreunden will - und die Tradition des Vereins wahren möchte.

