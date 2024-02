Phoenix Hagen: Bitteres Spielende in Kirchheim

Kirchheim Kurz vor Ende wirft Brock Mackenzie die Phoenix-Basketballer in Führung, doch die Partie in Kirchheim nimmt ein bitteres Ende für die Westfalen.

Im Angriff durchwachsen und in der Verteidigung kein Zugriff auf den Topscorer der Liga: Am 23. Spieltag der ProA unterlagen die Basketballer von Phoenix Hagen mit 76:77 (39:35) bei den Bozic Estriche Kirchheim Knights. Die Westfalen kassierten wenige Sekunden vor Spielende die entscheidenden Freiwürfe von Michael Flowers, der mit 25 Punkten brillierte. Phoenix bekam den Amerikaner nicht in den Griff - und offenbarte vor allem von der Freiwurflinie (10/19; 53 Prozent) Schwächen.

An diesem Donnerstag konnte Phoenix noch personelle Entlastung verkünden. Der Klub hat den bisherigen Aushilfsspieler Jamel McAllister bis zum Saisonende gebunden, doch die Mühlen der Bürokratie standen McAllister und Phoenix im Weg: Trotz „intensiver Bemühungen der Verantwortlichen“, wie der Verein mitteilte, habe die Agentur für Arbeit bislang keine Arbeitsgenehmigung für den neuen Stammspieler erteilen können. Und so musste McAllister neben dem Langzeitverletzten Marvin Omuvwie Platz nehmen. Dafür war Tim Uhlemann, der sich am vergangenen Spieltag leicht am Fuß verletzte, mit von der Partie.

Phoenix setzt sich ab

Lennart Boner musste grinsen - der Hagener Center versenkte in der 21. Spielminute einen glücklichen Dreier mit Brett, und so führte Phoenix kurz nach der Halbzeit mit 44:35. Es war ein perfekter Start in Hälfte Nummer 2 und die höchste Hagener Führung, aber Kirchheim ließ sich nicht abschütteln. Michael Flowers, Nic Muszynski und Michael Miller setzten sich immer wieder gekonnt im Eins-gegen-eins durch, auf der anderen Seite scheiterten die Hagener an einer aufmerksamen Zonenverteidigung.

In der 28. Minute legte Miller den Ball zum 55:49 ins Netz und die Kirchheimer Schulsporthalle tobte. Die permanent zum Korb drängenden Gastgeber hätten noch weiter davonziehen können, vergaben aber allein im dritten Viertel sieben Freiwürfe. Phoenix nutzte die Unzulänglichkeiten aus und attackierte selbst wieder erfolgreich das Brett.

Mackenzie wie aus dem Nichts

Sah man in den ersten drei Vierteln noch ein Spiel der Läufe, so ging es in einem hochklassigen letzten Abschnitt hin und her. Auf Hagener Seite übernahm Naz Bohannon - mit 15 Punkten und 12 Rebounds bester Hagener an diesem Abend - viel Verantwortung. Und 83 Sekunden vor dem Ende war es ausgerechnet der zuvor völlig glücklose Brock Mackenzie, der fünf Punkte in Folge erzielte und Phoenix mit 76:75 in Front brachte.

Wenn man so will, wurde der US-Guard aber zum tragischen Helden, denn vier Sekunden vor dem Ende beging er ein fahrlässiges Foul an Kirchheims Flowers. Der Topscorer der ProA versenkte beide Freiwürfe zum 77:76. Hagens Coach Chris Harris nahm eine Auszeit, aber etwas Vernünftiges ging aus der taktischen Besprechung nicht hervor. Mackenzie bekam den Einwurf und nahm einen schwierigen Dreier gegen zwei Verteidiger - der Ball landete im Nirgendwo und Kirchheim feierte einen überzeugenden Heimsieg.

Statistik

Phoenix: Nawrocki (9), Schneider (10), Kraushaar (9, 7 Assists), McCall (6), Mackenzie (6), Uhlemann (5), Bohannon (15, 12 Rebounds), Krause (8), Boner (8, 10 Rebounds, 3 Steals, 3 Blocks).

Topscorer Kirchheim: Flowers (25), Muszynski (17), Miller (13).

Zuschauer: 900.

Hier gibt es das Scouting zum Spiel.

Mehr zu Phoenix Hagen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke