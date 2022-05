Phoenix Hagen: Die Spohr-Verpflichtung ein gutes Zeichen

Als Spieler hört Dominik Spohr auf, aber er bleibt Phoenix Hagen in anderer Funktion erhalten.

Es gibt viel Veränderung bei Phoenix Hagen. Doch mit Dominik Spohr bleibt eine Identifikationsfigur. Ein Kommentar.

Phoenix Hagen befindet sich im Umbruch. Die Posten des Geschäftsführers sowie des Marketing- und Vertriebsleiters werden neu besetzt. Die Verträge aller Profispieler, die man in der vergangenen Saison beschäftigte, laufen aus. Und auch die Verhandlungen mit einer Reihe von (Groß-)Sponsoren müssen in diesem Sommer neu aufgenommen werden. Viel Veränderung – für manchen Phoenix-Fan und -Gönner vielleicht zu viel.

In Zeiten der Neuordnung ist es für den Basketball-Zweitligisten ein gutes Zeichen, dass mit der Anstellung von Dominik Spohr ein großes Stück Identifikation gewahrt wird. Zwar fehlt dem neuen Marketing-Manager die Berufserfahrung, doch aufgrund seiner Vergangenheit und seiner Persönlichkeit hat er beste Voraussetzungen, um schnell in den Job zu finden. Der ehemalige Teamkapitän hat sich nicht nur auf dem Basketballfeld einen Namen gemacht. Spohr steht für Professionalität und Seriosität. Und das wird ihm ganz besonders bei den so wichtigen Verhandlungen mit Sponsoren zugute kommen.

