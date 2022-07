Basketball Phoenix Hagen: Die Vorbereitung beginnt für Keßen und Co.

Hagen. Mit einem Mini-Camp starten fünf Basketballer von ProA-Ligist Phoenix Hagen in die Saisonvorbereitung. Ein Testspieltermin steht bereits fest.

Mit einem Mini-Camp sind die Basketballer von Phoenix Hagen in die Vorbereitung auf die Saison 2022/23 in der 2. Liga ProA gestartet – zumindest ein Teil des noch nicht ganz vollkommenen Kaders. Die Neuzugänge JJ Mann, Kristofer Krause, Tim Uhlemann, Bjarne Kraushaar und Mannschaftskapitän Marcel Keßen absolvieren in dieser Woche erste Trainingseinheiten sowie die obligatorischen Medical Checks.

„Das Mini-Camp ist gut, um ein erstes Gefühl füreinander zu bekommen und langsam wieder in den richtigen Rhythmus zu finden“, sagte Marcel Keßen am Montag. „Schließlich wissen wir alle, wie anstrengend die Vorbereitung wird - da heißt es in den ersten zwei Wochen: Einfach überleben!“

Mannschaftsvorstellung auf dem Springefest

Auch Neuzugang Marvin Omuvwie, den der Hagener ProA-Ligist aus Bamberg verpflichtet hat, wurde bereits an seiner neuen Wirkungsstätte vorstellig. Beim Medical Check im Therapiezentrum Kö40 wurde der 25-Jährige auf Herz und Nieren geprüft, verabschiedete sich am Montag aber in einen von langer Hand geplanten Urlaub.

Der offizielle Vorbereitungsstart mit Mannschaftstraining steht für Phoenix Hagen am Montag, 15. August auf dem Plan. Dann soll nicht Omuvwie, sondern auch alle anderen Spieler der „Feuervögel“ ihre Arbeit aufnehmen. Einen Tag zuvor, am 14. August, wird die Hagener Mannschaft traditionell auf dem Springefest vorgestellt.

Das erste Phoenix-Testspiel in Hagen

Das erste Heim-Testspiel von Phoenix ist für Freitag, 26. August terminiert. Dann trifft die Mannschaft von Trainer Chris Harris im Rahmen des Haxa-Cups von Haspe 70 auf die Bayer Giants Leverkusen (Rundsporthalle Haspe). „Die weiteren Testspieltermine werden im Laufe dieser Woche festgelegt“, sagt Jörg Bähren, Leiter Kommunikation von Phoenix Hagen.

Am 2. Oktober startet der westfälische ProA-Ligist mit einem Heimspiel gegen die WWU Baskets Münster in die Saison.

