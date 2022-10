Phoenix Hagen: Furiose Aufholjagd wird nicht belohnt

Hagen. Im zweiten Heimspiel müssen sich die Zweitliga-Basketballer von Phoenix Hagen gegen Vechta geschlagen geben. Doch an Kampfgeist mangelte es nicht.

Als Tim Uhlemann 30 Sekunden vor dem Ende des dritten Viertels per Dreier auf 62:67 verkürzte und Grayson Murphy im Anschluss den Rebound holte, wussten nicht nur die Phoenix-Spieler, sondern auch die knapp über 2000 Zuschauer in der Hagener Krollmann Arena, dass noch etwas möglich ist. Mit Feuer ging es in das Schlussviertel, doch am Ende sollte es nicht reichen: Nach einem intensiven Spiel musste Basketball-ProA-Ligist Phoenix Hagen gegen Rasta Vechta die erste Saisonniederlage hinnehmen: Die Mannschaft von Trainer Chris Harris unterlag mit 74:91 (34:48).

Dabei hielten die Hagener vor allem in der Anfangsphase das, was sie auch schon in den vergangenen beiden Spielen versprochen hatten: Der Wille und die Einstellung waren den Volmestädtern sofort anzumerken und das obwohl mit Marvin Omuvwie ein wichtiger Spieler krankheitsbedingt fehlte.

Wille und Einstellung stimmen

An seiner Stelle sprangen andere Akteure ein: So brachte Bjarne Kraushaar mit seinem Dreier zur 17:7-Führung (7.) die Halle zum Aufstehen – und Rasta-Coach Ty Harrelson dazu die erste Auszeit der Partie zu nehmen. In der Anfangsphase dominierte das Phoenix-Team die Partie und es wurde von der Halle getragen. „Die Halle hat uns ins Spiel gebracht“, lobte der Phoenix-Coach den Support der Fans, die nicht nur auf dem Heuboden für Stimmung sorgten.

Über 2000 Zuschauer verfolgten das zweite Heimspiel von Phoenix Hagen. Foto: Michael Kleinrensing

Doch bei den Gästen des selbst ernannten „geilsten Clubs der Welt“ war es ausgerechnet ein Ex-Phoenix-Spieler, der dafür sorgte, dass der Abstand nicht zu groß wurde: Joel Aminu, der vor zwei Jahren noch für die Hagener auflief, war es, der seine Mannschaft mit einem Dreier und einem Steal wieder auf 13:17 (9.) heranbrachte – und er war es auch, der mit einem Dreier zur Schlusssirene des ersten Viertels die knappe 21:20-Führung für die Gäste herstellte.

Einbruch im zweiten Viertel

Nach einer starken Anfangsphase folgte im zweiten Viertel ein erster Einbruch der Gastgeber. Eine Trefferquote von gerade einmal 34 Prozent sorgte dafür, dass die Hagener mit einem 34:48-Rückstand in die Halbzeit gingen.

Auch nach der Pause lief es zunächst nicht besser für das Phoenix-Team: Während Rasta in der Offense sowie der Defense langsam heiß lief, häuften sich beim Phoenix-Team die Fehler: Immer wieder produzierte die Harris-Mannschaft unnötige Turnover. Doch JJ Mann läutete die stärkste Phase des Heimspiels ein: Mit einem Doppelpack zum 51:64 (27.) weckte der Guard seine Mitspieler auf. Als Grayson Murphy wenig später den Ball zum 66:67 (32.) im Korb versenkte, schien das Comeback schon fast perfekt. Doch auf den starken Auftritt der Hagener folgte erneut ein Einbruch. Nach und nach setzte sich Vechta wieder ab, die Hagener fanden in der Defense keinen Zugriff und erneut häuften sich die Fehler im Spielaufbau. „Uns ist die Puste ausgegangen“, musste Coach Harris zugeben.

So stand am Ende mit 74:91 die erste Saisonniederlage. Dennoch ist der Phoenix-Trainer stolz auf den Kampfgeist seines Teams und den Support der Zuschauer: „Publikum hat auf den Rängen getobt und die Mannschaft hat die Energie zurückinvestiert.“

Phoenix Hagen: Iloanya (DNP), Kraushaar (12), Cikara (DNP), Murphy (4, 6 Rebounds, 6 Assists), Keßen (15), Vaara (2), Mann (10), Uhlemann (13, 3 Dreier), Castlin (6, 6 Rebounds), Bank (10), Krause (2).

