Phoenix Hagen hat gegen Bayer Leverkusen alles im Griff

Hagen. Dank harter Defense: Phoenix Hagen gewinnt das Derby gegen NRW-Gegner Bayer Leverkusen deutlich. JJ Mann besonders heiß gegen sein Ex-Team.

Dieses Muster ist inzwischen ersichtlich: Nach jeder Niederlage präsentieren sich die Basketballer von Phoenix Hagen in ihrem nächsten Spiel mit tadelloser Einstellung und spielerisch klar verbessert. Auch sechs Tage nach der überraschenden Pleite beim Tabellenletzten Panthers Schwenningen bewiesen sie Charakter: Phoenix gewann das NRW-Derby gegen die schwächelnden Bayer Giants Leverkusen mit 84:64 (45:31). Im letzten Heimspiel dieses Jahres überzeugte Hagen vor 2256 Zuschauern in der Krollmann Arena ganz besonders in der Verteidigung.

„Wir sind heute absolut gefordert worden“, zeigte Phoenix-Trainer Chris Harris Respekt vor der Leistung des Tabellenschlusslichts der ProA. „Leverkusen ist immer wieder rangekommen. Da mussten wir vermeiden, in eine Negativspirale zu geraten. Grundsätzlich sind wir glücklich über den Sieg, aber wir waren nicht besonders gut. Wir haben freie Feldwürfe und Freiwürfe vergeben und hatten Ballverluste, die uns sonst nicht passieren.“

Harris’ Trainerkollege Hansi Gnad, der mit seinem Team am Tabellenende kleben bleibt, war der Frust nach Spielschluss deutlich anzumerken. „Weshalb wir verloren haben, kann man deutlich an den Statistiken sehen. Wir hatten zu wenig Rebounds, schlechte Wurfquoten, keinen Spielfluss. Wir kämpfen zwar, aber nicht immer mit viel Hirn.“

Er war offensichtlich ganz heiß auf dieses Spiel: Hagens JJ Mann. Foto: Michael Kleinrensing

Offensiv startete Phoenix statisch ins Spiel, aber das galt nur für die ersten drei Angriffe. Die Einwechslung des Kapitäns Marcel Keßen, der die letzten beiden Spiele wegen einer Erkältung verpasste, brachte Schwung in den Angriff. Keßen verwandelte zwei Korbleger hintereinander zur ersten Hagener Führung (7:5/4.). Leverkusen verteidigte das Pick-and-Roll ziemlich schlampig, so dass Phoenix über 14:8 (5.) auf 26:13 (10.) hinfort ziehen konnte. Im zweiten Viertel wurde das Spiel zerfahrener, was Leverkusen in die Karten spielte. Die Giants nutzten mehrere Ballverluste und schlechte Würfe der Hagener; in der 16. Minute stopfte Center Dejan Kovacevic den Ball durch den Ring, eher im nächsten Angriff per Dreier auf 32:27 verkürzte.

Aber nun fand Phoenix wieder zu seinem schnellen und uneigennützigen Spiel. Vor allem Kyle Castlin, der sich zur Vorwoche deutlich verbessert zeigte, setzte sich immer wieder routiniert durch. Zur Halbzeit hatte der US-Amerikaner schon 13 Zähler gesammelt. Den zweiten Spielabschnitt beendete Hagen mit einer 13:4-Serie.

Im dritten Viertel hielt Phoenix die Giants weiter auf Distanz, insbesondere mit starker Verteidigung, die die Gäste mehrmals dazu zwang, mit dem Ende der Wurfuhr abzuschließen. Da der Hagener Angriff weiter flüssig lief, führte Phoenix in der 26. Minute durch einen Mitteldistanzwurf von Keßen schon mit 60:41 – es war die bis dahin höchste Führung des Abends.

Privatduell: Mann vs. Leverkusen

Seinen Spaß schien derweil Hagens JJ Mann zu haben, der die letzten beiden Spielzeiten für Bayer spielte. Der Flügelspieler lieferte sich mit mehreren Leverkusenern Wortgefechte und feierte gelungene Aktionen gestenreich. Niemand schien heißer gewesen zu sein als Mann, was der Stimmung am Ischeland guttat – dem Hagener Spiel aber nicht immer: In der 35. Minute verwandelte Mann einen künstlerischen Korbleger trotz Fouls und keifte daraufhin in Richtung der Leverkusener Bank – dafür bekam er ein technisches Foul.

Angesprochen auf das „Privatduell“ zwischen Leverkusen und Mann sagte Hansi Gnad ins Mikro von sportdeutschland.tv. „Das ist doch Schwachsinn! JJ labert die Leute voll. Was wollt ihr jetzt hören? JJ hat ein super Spiel gemacht, es läuft für Hagen, alles super. Aber es kommen auch noch andere Zeiten. Wenn bei uns wieder alle fit sind, dann sieht die Nummer anders aus.“

Zum Zeitpunkt von Manns technischem Foul lag Phoenix bereits komfortabel mit 76:59 vorne. Wie schon beinahe die gesamte Saison, verteidigte Phoenix einen zweistelligen Vorsprung klug und konzentriert. Es war der sechste Sieg im siebten Hagener Heimspiel. Diesmal gewann Phoenix auch das „Duell an den Brettern“: Die Hagener schnappten sich 41 Rebounds, Leverkusen nur 34. 22 Assists und fünf Spieler, die zweistellig scorten, sprachen für eine ordentliche Phoenix-Offense.

Phoenix: Iloanya, Kraushaar (3), Cikara, Murphy (6, 7 Rebounds, 9 Assists), Keßen (12), Omuvwie (4), Vaara, Mann (15), Uhlemann (10), Castlin (16), Bank (10), Krause (8).

