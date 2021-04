Phoenix Hagen: Jannik Lodders beendet seine Karriere

Hagen. Jannik Lodders (28) macht Schluss: Der Flügelspieler beendet nicht nur seine Zeit bei Phoenix Hagen, sondern seine gesamte Basketball-Karriere.

Kaum ein anderer Basketballer von Phoenix Hagen spielte in den letzten Monaten dieser verkorksten ProA-Saison so stark und so imposant wie Jannik Lodders. Der Flügelspieler schuftete in der Verteidigung, er stopfte und traf Dreier, er riss sein Team mit, als es dringend Impulse brauchte. Aber nun ist Schluss: Jannik Lodders beendet seine Basketball-Karriere im Alter von nur 28 Jahren. Das gab Phoenix Hagen am Montagmittag bekannt.

Warum Lodders seine Karriere beendet

Dass der gebürtige Hannoveraner jetzt aufhört, wo er sich doch von seiner besten Seite präsentierte, hat einen einfachen Grund: Jannik Lodders ist Familienvater, der sich in einer für Profibasketballer ungewissen Zeit Gedanken über das „Danach“ gemacht hat. Der 28-Jährige hat sein Masterstudium erfolgreich abgeschlossen, und nun startet er eine Karriere im IT-Bereich.

Sein Klub Phoenix Hagen, für den er ganze vier Jahre über das Basketballfeld rannte, hat ihm dabei keine Steine in den Weg gelegt, im Gegenteil. Lodders steigt bei einem Großsponsoren des Volmestädter Zweitligisten ein, wo er schon erste Erfahrungen sammelte. Allerdings bleibt er nicht in Hagen – Jannik Lodders und seine Familie ziehen zurück nach Hannover. „Die Saison war mental sehr herausfordernd, so entstand für meine Familie und mich der Wunsch, wieder in unsere Heimat zurückzukehren. Da ich nach meinem Masterabschluss bereits erste gute Erfahrungen bei Green IT im normalen Arbeitsalltag machen durfte, fühlt es sich aktuell nach dem richtigen Zeitpunkt an, eine neue Herausforderung zu starten“, erklärt der junge Mann, gibt aber zu: „Der Schritt fällt mir sehr schwer, da ich in Hagen viele schöne Momente auf und neben dem Platz erleben durfte und ich mich hier sehr wohl gefühlt habe.“

Karriere endet mit einer Quarantäne

Schöne Momente hätte Lodders gerne noch in der vergangenen Woche erlebt, die Auswärtsspiele in Karlsruhe und Schwenningen wären seine letzten Auftritte gewesen. Aber seine Karriere endete mit einer Quarantäne, die Partien wurden ersatzlos gestrichen. Symptomatisch für diese Saison, in der die Phoenix-Basketballer vor leeren Rängen auf den Korb warfen.

„Gerne hätte ich auch noch mal vor einer vollen Ische gespielt, da die Atmosphäre bei den Heimspielen wirklich einzigartig war“, bedauert der Flügelspieler. „Daher bleibt mir nur, dem Verein und seinen Fans für die Zukunft alles Gute zu wünschen. Ich werde auch weiterhin die Spiele verfolgen und freue mich darauf, irgendwann wieder einmal Gast in der Ischelandhalle zu sein.“

Zum Saisonende überragend

Die Phoenix-Fans werden Lodders in guter Erinnerung behalten: Nachdem Teamkapitän Dominik Spohr Anfang Februar mit Pfeifferschem Drüsenfieber ausfiel, schulterte Lodders viel Verantwortung, punktete meist zweistellig und half seiner Mannschaft mit Erfahrung und galliger Verteidigung. Sein bestes Saisonspiel machte der 28-Jährige vor gut zwei Wochen bei den Baskets Paderborn, als ihm 26 Punkte und der Siegeswurf kurz vor Ende der Nachspielzeit gelangen.

Vor fast genau vier Jahren wechselte Lodders von den ETB Wohnbau Baskets Essen zu Phoenix Hagen. „Er stand von Anfang an auf unserem Zettel“, sagte der damalige Phoenix-Trainer Matthias Grothe, der im Oktober 2017 verstarb. In der abgelaufenen ProA-Saison kam der drahtige und athletische Flügelspieler auf 8,4 Punkte und vier Rebounds im Schnitt.