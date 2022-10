Phoenix Hagen: JBBL-Team kämpft bis zur letzten Sekunde

Hagen. Zum Auftakt der Basketball-Nachwuchsligen freut sich Phoenix Hagen über doppelten Erfolg. Der Start der BBA verlief hingegen durchwachsen.

Sie kämpften bis zum Schluss und wurden belohnt: Das JBBL-Team von Phoenix Hagen hat es im ersten Saisonspiel besonders spannend gemacht. Weniger erfolgreich verlief es für die BBA Hagen. Dafür konnten beide NBBL-Mannschaften am Ende jubeln.

JBBL: Phoenix Hagen - UBC Münster 84:82 (35:47). Den ersten Korb dieser Spielzeit erzielte Jonas Langermann für das Team von Phoenix, doch danach waren es die Gäste aus dem Münsterland, die das Spiel bestimmten. Die Hagener Defense ließ zu viel zu und so gingen sowohl das erste als auch das zweite Viertel verloren. Nach der Halbzeit bauten die Gäste den Vorsprung aus (60:41/26.), doch mit einem 8:0-Run zum 53:66 (30.) kam das Phoenix-JBBL-Team näher heran. Aber die favorisierten Gäste legten im letzten Spielabschnitt einen 6:0-Lauf zum 20-Punkte-Vorsprung (32. Minute) vor.

Trainerin Marsha Owusu Gyamfi spricht in der Auszeit mit ihrem Phoenix-Team. Foto: Michael Kleinrensing

Aufgeben war keine Option für das Phoenix-Team: Die restlichen Spielminuten gewann das Hagener Team mit 29:7 und zeigte, was mit Einsatz, Teamplay und Willen möglich ist: Als Finn Drescher schließlich mit einem Dreier zum 84:81 (39.) traf war der Jubel in der Halle groß. Die Phoenix-Spieler gewannen nicht nur das erste Saisonspiel, sondern bewiesen auch, dass erst der Schlusspfiff das Spiel beendet.

BBA Hagen - Metropol Young-stars 71:94 (45:55). Der erste Spieltag in der JBBL-Geschichte der Basketball-Akademie (BBA) Hagen führte gleich einen Final-Four-Kandidaten in die Otto-Densch-Halle: Gegen die Metropol Youngstars gab es am Ende nichts zu holen, obwohl der Auftakt der Gastgeber vielversprechend war. Eine 5:0-Serie von Luis Ohrmann und ein Korberfolg von Dusan Ilic führten zwischenzeitlich zu einer Fünf-Punkte-Führung (15:10, 5.). Nach dem Auftaktviertel, das die BBA noch für sich entscheiden konnte, drehte vor allem der Metropol-Guard Maximilian Waimann auf, während die Hagener die Intensität in der Defense vermissen ließen. Die zweite Halbzeit spielten die Gäste so souverän herunter. Coach Vid Zarkovic wollte nicht zu hart mit seinem Team ins Gericht gehen: „Die Höhe der Niederlage nehme ich auf meine Kappe. Wir werden weiter hart arbeiten.“

NBBL: Phoenix Hagen - Metropol Baskets Ruhr 104:86 (48:44). Bei den NBBL-Team von Phoenix Hagen waren die Metropol Baskets Ruhr zu Gast. Für die Hausherren ging es mit einem dezimierten Kader in die Partie. Es entwickelte sich ein offensiver Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für das Heimteam: Hin und her wog das Spiel, auf beiden Seiten gab es gute offensive Aktionen. Mit einem leistungsgerechten 48:44 ging es für die Hagener in die Halbzeit. Acht Punkte in Folge, darunter zwei Dreier, kassierte die Phoenix-U19, ehe der gut aufspielende Linus Trettin die ersten Heimpunkte der zweiten Halbzeit erzielte. Doch die Metropol-Auswahl sah ihre Chance, traf die Dreier und führte in der 27. Minute knapp mit 71:70. Aber das Heimteam beendete den dritten Spielabschnitt stark und ging mit 82:71 ins letzte Viertel. Dieses gestaltete das Phoenix-Team, angetrieben von David Pavljak, in seinem Sinne und erspielte sich den ersten Sieg. Marsha Owusu Gyamfi, Leiterin und Headcoach des Jugend-Leistungsprogrammes, zum Saisonbeginn: „Glückwunsch an beide Teams. Es ist jeweils nur ein Sieg und beide Mannschaften haben erhebliches Verbesserungspotenzial, doch mit einem Heimsieg in die Saison zu starten, ist immer gut.

NBBL: BBA Hagen – Baskets Juniors Oldenburg 81:62 (44:27). Mit einem auch in der Höhe verdienten 81:62-Erfolg holte das Team von Tome Zdravevski die ersten Zähler. Dabei war der Coach mit dem Ergebnis zwar zufrieden, aber nicht rundum glücklich: „Es war ein typisches erstes BBA-Ligaspiel“,sagte Zdravevski, der bei seinem Team vor allem in der Offense noch viel Luft nach oben sieht. Zwei Akteure gefielen aber nicht nur ihm besonders: Finn-Luca Philipp (29 Punkte) und Luka Zajic (27) waren nicht ohne Grund Topscorer ihres Teams. Was der BBA jedoch fehlte, war die Konstanz: Beim Stand von 57:38 schienen die Gastgeber das Spiel eigentlich nur noch „herunterspielen“ zu müssen. Dass das in der NBBL aber nicht funktioniert, wurde nur sieben Minuten später deutlich. Der starke Rauf Amirbekov verkürzte auf 55:60 (33.). Zajic und Philipp rissen das Ruder aber gemeinsam mit Sebastian Orthen und Robin Mingaz doch noch herum.

+++Die Punkte der Hagener JBBL- und NBBL-Teams+++

Phoenix Hagen (JBBL):

Härtl (10), Langermann (17),

Gebauer, Drescher (13),

Toennies (6), Trettin (8),

Birinci (5), Ludwig (12),

Zapsas, Mousionis (8), Akem (5), Osei.

Phoenix Hagen (NBBL):

Iloanya (19), Böther (2), Stojakovic (DNP), Karafillidis, Pavl-

jak (29), Trettin (31), Touray (8), Epping (DNP), Nowak (15).

BBA Hagen (JBBL): Ilic (32/3 Dreier), Borck, Wilkes, Ohrmann (16), Kasupovic (5), Ben Nasr, Gürbüzer (4), Lotgerink (1), Schulze Wischeler (7/1), Gashi (2), Köster (4).

BBA Hagen (NBBL): Zajic (27/3 Dreier), Orthen (6/1), Drabek (2), Philipp (29/4), Mingaz (10/1), Pauli,Hinske, Springer (2), Labus (5/1), Parasidis, Jürgens, Zacharias.

