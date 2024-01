US-Forward Devonte McCall überzeugt für Phoenix Hagen in Nürnberg.

Basketball Phoenix Hagen: Kleine Rotation lässt in Nürnberg Federn

Nürnberg Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen stolpert beim Tabellenzwölften Nürnberg Falcons. Am Brett lassen die Westfalen diesmal zu viel zu.

Nach vier Siegen in Serie bekamen die Basketballer von Phoenix Hagen am 19. Spieltag der 2. Bundesliga ProA einen Dämpfer. Bei den Nürnberg Falcons musste sich die dezimierte Mannschaft von Trainer Chris Harris mit 85:89 (46:45) geschlagen geben. Die Falken machten ein starkes Spiel und feierten vor 2243 Zuschauern einen überraschenden Heimsieg.

Lennart Boner muss aussetzen

Unter dem Korb war Phoenix diesmal ein paar Zentimeter kleiner, weil Stammcenter Lennart Boner erkrankt ausfiel. Die Falcons schlugen daraus Kapital und setzten sich am Brett mit ihrer Athletik und Physis durch. Vor allem Courtney Alexander bereitete Phoenix Probleme, der Nürnberger Big Man verwandelte aus der Nahdistanz acht von neun Würfen und kam am Ende auf 16 Zähler.

Phoenix hielt sich lange mit ordentlicher Ballbewegung und ebenso ordentlichen Trefferquoten im Spiel, vor allem Devonte McCall und Dennis Nawrocki übernahmen offensiv viel Verantwortung. Phoenix zog im zweiten Viertel mit einem 8:0-Lauf auf 35:42 davon (17.), und auch im dritten Viertel erarbeiteten sich die Hagener einen Sieben-Punkte-Vorsprung (56:63/23.). Aber das Momentum verpuffte beide Male schnell.

Mehr zum Thema

Spannende Schlussphase in Nürnberg

Nürnberg spielte mit Selbstbewusstsein, Tempo und einem lauten Heimpublikum im Rücken. Durch einen Dreier von Ex-Nationalspieler Bastian Doreth holten sich die Falcons ihre höchste Führung des Spiels (72:65/32.), aber Kampf und Nervenstärke sind in dieser Saison bekanntlich Hagener Qualitäten. Phoenix glich in der 38. Minute in Person von Bjarne Kraushaar zum 81:81 aus - es war ein spannendes wie hochklassiges ProA-Spiel, das ein Unentschieden als Spielausgang durchaus verdient hätte.

46 Sekunden vor Schluss war es ausgerechnet Nürnbergs erst in dieser Woche verpflichtete Daniel Monteroso, der den vorentscheidenden Dreier zum 86:83 versenkte. Auf der Gegenseite traf McCall einen Korbleger zum 86:85, doch Phoenix lief die Zeit davon. Bei nur noch 21 zu spielenden Sekunden musste Hagen foulen, doch die Gäste zeigten sich nervenstark. Vier Sekunden vor dem Ende setzte Phoenix-Guard Brock Mackenzie den potenziellen Ausgleichstreffer daneben.

Schneider diesmal schwach

Letztlich lieferten die Hagener unterm Korb nicht genug Gegenwehr - Nürnberg traf verblüffend gute 71 Prozent aus dem Zweierbereich und luchste Phoenix ganze neunmal den Ball ab. Von der Rolle war diesmal Aufbauspieler Siler Schneider, der nur zwei seiner neun Würfe im Korb unterbrachte und auch sonst kaum ein Faktor war. Phoenix fing sich die fünfte Saisonniederlage ein, bleibt aber auf dem dritten Tabellenplatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke