Phoenix Hagen müht sich gegen Schwenningen zum Heimsieg

Hagen. Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen hat nach einem Traumstart Probleme mit dem Tabellenletzten aus Schwenningen, gewinnt am Ende jedoch klar.

Alles schien nach Plan zu verlaufen. Gegen den Tabellenletzten Panthers Schwenningen, der mit lediglich zwei Ersatzspielern ausgestattet war, führte Phoenix Hagen in der fünften Spielminute mit 14:0. Der Heimsieg am 24. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProA war allerdings mit viel mehr Mühe verbunden, als man zu diesem frühen Zeitpunkt vermutet hatte. Die Panthers zeigten Leidenschaft und Athletik und blieben den Hagenern bis zu Beginn des letzten Viertels dicht im Nacken. Doch mit 25 Ballverlusten kann man vielleicht in der Bezirksliga gewinnen, in der ProA wird das hingegen schwierig. So siegte Phoenix trotz größtenteils mäßiger Vorstellung mit 87:68 (37:36). Pflichtaufgabe erfüllt.

„Wir sind einfach froh, dass uns der Start nach der Länderspielpause gelungen ist und wir Selbstvertrauen tanken konnten“, sagte Phoenix-Trainer Chris Harris. „Wir mussten einfach Druck ausüben, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Wir haben die Panthers ins Laufen gebracht, bis sie irgendwann nicht mehr konnten.“

Vor 2137 Zuschauern gelang Phoenix der beste Start der Saison. Die Hagener drückten aufs Tempo, attackierten den Korb und griffen beherzt beim Rebound zu. Als JJ Mann in der fünften Minute seinen ersten Dreier durch das Netz schickte, stand es schon 14:0. Zuvor hatte Kyle Castlin bereits neun Zähler gesammelt. Jacob Mampuya erlöste Schwenningen nach fast sechs punktelosen Minuten mit einem Korbleger zum 14:2. Die Panthers konnten zwar nur zu siebt antreten, machten allerdings nicht den Anschein, als wollten sie sich abservieren lassen. Angeführt von Mampuya und 2,10-Meter-Hüne Jacob Knauf arbeitete sich Schwenningen wieder auf 29:25 heran (15.) – auch, weil Phoenix viele Rebounds abschenkte und den Ball leichtfertig verdaddelte.

Fotostrecke- Phoenix Hagen gewinnt gegen Schwenningen Fotostrecke- Phoenix Hagen gewinnt gegen Schwenningen Phoenix Hagen gegen Schwenningen. Foto: Michael Kleinrensing

Noch problematischer war, dass die Hagener nicht mehr entschieden genug attackierten, um die kleine Schwenninger Rotation in Foulprobleme zu verstricken. Lediglich sechsmal mussten die Schiedsrichter gegen die Panthers pfeifen, und Phoenix bekam nur drei Freiwürfe zugesprochen. So konnte Schwenningen mit einem Ein-Punkte-Rückstand (37:36) und ohne Foulprobleme in die Halbzeit gehen.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte rückte Phoenix nicht von seiner Linie ab. Allein in den ersten fünfeinhalb Minuten warfen die Gastgeber neunmal von jenseits der Dreierlinie auf den Korb. Schwenningen verteidigte leidenschaftlich und setzte seine Athletik gekonnt ein, ganz besonders Devonte McCall, dem vier Blocks und zwei Steals gelangen. Weil die Gäste aus Villingen-Schwenningen aber haarsträubend oft den Ball verloren und nun Hagens Routinier JJ Mann aufdrehte, konnte man sich gen Viertelende wieder zweistellig absetzen 59:48 (29.).

Sven Cikara erzielt seine ersten ProA-Punkte

Schwenningen blieb bis zur 34. Minute dran (65:59), aber danach setzte Phoenix zum Lauf an. Vor allem Marcel Keßen münzte viele gute Anspiele unterm Korb in Punkte um, während erschöpfte Panthers in ihre Einzelteile zerfielen. Am größten war der Jubel, als der niederländische Ersatz-Spielmacher Sven Cikara von der Dreierlinie seine ersten Punkte in der ProA sammelte (80:63). Zu diesem Zeitpunkt war vergessen, dass Phoenix sich in diesem Spiel schwerer tat, als es sein musste. „Wir haben Hagen lange, lange geärgert“, gab Schwenningens Trainer Alen Velcic nach Spielschluss zu Protokoll. „Am Ende ist uns die Luft ausgegangen und wir haben schlechte Entscheidungen getroffen.“

Für Phoenix Hagen geht der Spielbetrieb bereits an diesem Sonntag weiter. Am 25. Spieltag treffen die Volmestädter auswärts auf die PS Karlsruhe Lions (17.30 Uhr).

+++ Statistik +++

Phoenix Hagen: Thompson (12, 6 Assists), Kraushaar (11, 3 Steals), Cikara (3), Keßen (14, 3 Steals), Omuvwie (2), Vaara, Mann (15, 7 Assists), Uhlemann (6), Castlin (14), Bank (10, 3 Steals), Krause.

Schwenningen: Benson (14), Buck (11), Mboya (2), Womala (3), McCall (14,8 Rebounds, 4 Blocks), Knauf (10, 10 Rebounds), Mampuya (14).

Zuschauer: 2137.

