Phoenix Hagen muss erstmal auf Daniel Zdravevski verzichten

Hagen. Daniel Zdravevski knickte am Mittwoch im Spiel gegen Ehingen Urspring um. Der Flügel von Phoenix Hagen kann im Rückspiel nicht auflaufen.

Es war der Wermutstropfen an einem ansonsten freudigen Abend für Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen: Daniel Zdravevski (19) knickte beim Heimsieg gegen Ehingen Urspring im ersten Viertel um und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Beim Versuch, den Korbleger seines Gegenspielers zu blocken, trat er auf dessen Fuß.

Am Donnerstag wurde Zdravevski im Krankenhaus untersucht – und konnte etwas Entwarnung geben: Die Knochen seines rechten Fußes sind unbeschädigt, wie Röntgenaufnahmen gezeigt haben.

„Der Fuß ist dick geworden, ich kann aber auftreten“, sagt der Flügelspieler. Mehr Aufschluss soll ein MRT geben, welches aber erst am kommenden Montag ansteht. Am Sonntag, wenn Phoenix bei Ehingen Urspring gastiert, wird Daniel Zdravevski also auf keinen Fall spielen können. „Ich hoffe, dass nur die Bänder überdehnt sind“, sagt der junge Mann.

Zdravevski zeigt sich selbstkritisch

Die Zeit werde Zdravevski jetzt nutzen, um sein Spiel zu analysieren, denn zufrieden sei er mit seiner bisherigen Saison nicht. „Mein größtes Problem ist die Konstanz. Manchmal mache ich ein paar Fehler und nehme mich dann selbst aus dem Spiel“, zeigt sich der talentierte Allrounder selbstkritisch. „Aber ich werde den Kopf nicht hängen lassen.“

In durchschnittlich 16 Minuten kommt Daniel Zdravevski in dieser ProA-Saison auf 4,9 Punkte, 2,6 Rebounds und 1,2 Assists pro Spiel.