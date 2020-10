Phoenix Hagen: Spohr und Cartwright beim Rewe Cup wieder fit

Hagen. Phoenix Hagen kann beim Rewe Cup in der Krollmann Arena wieder auf Dominik Spohr und Kyron Cartwright setzen. Drei Bundesligisten sind zu Gast.

Sie plagten sich mit Verletzungen herum, aber am Wochenende treten sie in Bestbesetzung an: Die Zweitliga-Basketballer von Phoenix Hagen können an diesem Wochenende beim Rewe Cup in der Krollmann Arena am Ischeland wieder auf Dominik Spohr (Rücken) und den in Braunschweig umgeknickten Kyron Cartwright bauen. „Beide können wieder spielen“, berichtete Phoenix-Chefcoach Chris Harris unserer Redaktion.

Starke Konkurrenz beim Rewe Cup

Und die beiden Leistungsträger kann der ProA-Ligist auch gut gebrauchen. Denn beim Vorbereitungsturnier in eigener Halle sind neben Phoenix drei gestandene BBL-Teams am Start: Die Telekom Baskets Bonn, gegen die das Harris-Team am Samstagabend spielt (19.30 Uhr), sowie die Fraport Skyliners und die von Ingo Freyer gecoachten Gießen 46ers, die sich im anderen Halbfinale die Ehre geben (Samstag, 16.30 Uhr). Spiel um Platz drei steigt am Sonntag um 14 Uhr, das Finale um 17 Uhr.

Phoenix-Geschäftsführer Patrick Seidel ist froh, wieder Live-Basketball in eigener Halle erleben zu können, bedauert aber auch, dass das Turnier ohne Zuschauer stattfindet: „Der Rewe Cup liegt in der Mitte unserer Preseason und ist der sportliche Höhepunkt, auf den wir uns brutal freuen. So richtig los geht es emotional aber erst, wenn unsere Fans uns auch in der Halle unterstützen können.“

Alle Spiele gibt’s im kostenfreien Livestream auf sportdeutschland.tv zu sehen.