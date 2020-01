Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Phoenix reist fit und selbstbewusst an

„Unsere Jungs haben den Jahreswechsel gut überstanden und alle zehn Profis werden fit und motiviert nach Chemnitz fahren“, sagt Phoenix-Hagen-Trainer Chris Harris vor dem Auswärtsspiel am Samstagabend beim Zweitliga-Tabellenführer Chemnitz Niners.

In schmerzlicher Erinnerung ist Phoenix der Saisonstart gegen die Sachsen geblieben. Das Harris-Team spielte den Titelfavoriten an den Rand einer Niederlage – bis der Ball in der Schlusssekunde bei US-Amerikaner Chris Carter nahe der Mittellinie landete, der ihn aus der Drehung Richtung Korb schleuderte und zum 88:85-Gästesieg traf. Während Phoenix danach Richtung Tabellenende taumelte, dominierte Chemnitz die Liga eindrucksvoll. Zuletzt verlor man am 6. Oktober in Trier (92:97), der Rest der Saison ist bislang ein einziger Siegeszug.

Chemnitz will auch in diesem Jahr ins Basketball-Oberhaus aufsteigen. Terrell Harris (13,3 Punkte) und Guard-Routinier Malte Ziegenhagen (10,7) führen den ausgeglichenen Kader an. „Chemnitz steht für mich völlig verdient an der Tabellenspitze und ist die beste Mannschaft der Liga. Sie spielen wahnsinnig guten Basketball mit fantastischen Quoten und einer richtig guten Defensive“, zeigt Phoenix-Trainer Chris Harris Respekt. Um eine Chance zu haben, müsse man die Schlüsselspieler Harris, Carter und Ziegenhagen in den Griff bekommen.