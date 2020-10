Pokalduell mit Westfalenligist ist Lohn für TSG Herdecke

Mit einem veränderten Spielsystem und personellen Umstellungen gewann Fußball-A-Kreisligist TSG Herdecke im Zweitrunden-Kreispokalspiel gegen das klassengleiche Team von Polonia Hagen am Ende deutlich mit 4:1 (1:0). Lohn ist ein Heimspiel am Bleichstein in der dritten Runde (10.-12. November) gegen den Westfalenligisten SpVg. Hagen 11.

„Die Mannschaftsleistung war heute wirklich ordentlich und wir freuen uns über das Erfolgserlebnis“, sagte TSG-Trainer Marcel Brandenstein: „Einzig die Chancenverwertung kann ich heute kritisieren.“ Samuel Laber hatte in der 25. Minute per Strafstoß den Führungstreffer für den Gastgeber erzielt und nach einer Stunde mit dem zweiten verwandelten Foulelfmeter die Weichen auf Sieg gestellt. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste (73.) sorgten Nikolai Böhner und Luca Bauer für die endgültige Entscheidung.

„Der meistgefoulte Spieler bei uns war Tom Wyludda, der mit vier Torvorlagen glänzen konnte“, hob Brandenstein den schnellen Angreifer hervor: „Jetzt wollen wir den Schwung mitnehmen und auch in der Liga wieder Spiele gewinnen.“ Am Sonntag ist dann allerdings die TSG Sprockhövel II am Bleichstein zu Gast, eine Mannschaft, die spielerisch zu den besten der Liga zählt.

Erneut verlegt wurde die Pokal-Partie des SC Wengern gegen den Hasper SV, weil am Brasberg das Fltlicht nicht funktioniert. Nun will man es am 29. Oktober (19.30 Uhr) versuchen, der Sieger trifft auf Oberligist TuS Ennepetal.