Premiere für TSK, Türkiyemspor Hagen und Hellas bei Masters

Zum 18. Mal werden die besten Fußballer des Kreises Hagen/Ennepe-Ruhr in der Halle ermittelt, zum 16. Mal geschieht dies in Hagens Vorzeige-Sportstätte. Nur 2003 und 2004 fand das Hallen-Masters, das damals noch Hallen-Kreismeisterschaft hieß, in der Sporthalle Mittelstadt bzw. der Gevelsberger Halle West statt, seitdem wird stets am zweiten Januar-Wochenende über drei Tage am Ischeland - aktuell in der Krollmann Arena - gespielt. Nur die beiden Oberligisten TuS Ennepetal und TSG Sprockhövel fehlen wie fast immer in den letzten Jahren angesichts ihres früheren Starts der Rückserie, Westfalenligist SV Hohenlimburg 10 als klassenhöchstes Team steigt zum Auftakt am heutigen Freitag in die Vorrunde ein.

Der Austragungsort des „Sparkassen-Hallen-Masters“ bleibt, auch Namenssponsor und Spielplan-Gestaltung zwischen dem Auftakt am Freitag um 17 Uhr und dem Finale am Sonntag um 17.40 Uhr. Neu dagegen bei der 18. Austragung sind die Ausrichter, Türkiyemspor Hagen, TSK Hohenlimburg und FC Hellas Makedonikos Hagen haben die Organisation übernommen. „Für das Trio ist das komplettes Neuland“, weiß Kreis-Organisator Peter Claußnitzer, „erstmals haben sich andere Vereine als die üblichen beworben.“ Deren Antrag habe der Vorstand einstimmig zugestimmt, erklärte der Kreis-Vorsitzende Peter Alexander: „Der Vorstand ist darüber erfreut, dass sich drei Migrationsvereine für die Ausrichtung des Masters beworben.“ Sportlich sind die beiden Bezirksligisten Türkiyemspor, im Vorjahr Dritter, und TSK, zum Favoritenkreis zu zählen, während Kreisliga-Spitzenreiter Hellas/Makedonikos die Qualifikation verpasst hat. Titelverteidiger ist Bezirksligist SC Berchum/Garenfeld.

Spielplan heute

Altherren, Gruppe 1

SSV Hagen - Polonia Hagen17.00

TSK Hohenlimburg - SSV Hagen17.30

Polonia Hagen - TSK Hohenlimburg18.00

Altherren, Gruppe 2

Hagen 11 - TSV Fichte Hagen17.30

SV Boele-Kabel - Hagen 1117.45

TSV Fichte Hagen - SV Boele-Kabel18.15

Herren Gruppe A

VfB Schwelm - SV Boele-Kabel 18.30

SV Hohenlimburg 10 - BW Voerde 18.45

FC Herdecke-Ende - VfB Schwelm 19.00

SV Boele-Kabel - Hohenlimburg 10 19.15

BW Voerde - FC Herdecke-Ende 19.30

VfB Schwelm - SV Hohenlimburg 10 19.45

FC Herdecke-Ende - SV Boele-Kabel 20.00

BW Voerde - VfB Schwelm 20.15

Hohenlimb. 10 - FC Herdecke-Ende 20.30

SV Boele-Kabel - BW Voerde 20.45