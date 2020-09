Prominenter Zugang für Basketball-Landesligist Boele-Kabel

Hagen. Pascal Zahner-Gothen ist der neue Aufbauspieler von Basketball-Landesligist VFK Boele-Kabel. Warum der Point Guard zu seinen Wurzeln zurückkehrt.

Prominenter Zugang für die Basketballer von SG VFK Boele-Kabel: Pascal Zahner-Gothen, ein Boeler Eigengewächs, kehrt zurück zu seinen Wurzeln und wird der Kopf des Landesliga-Teams von Coach Ralf „Kees“ Kuhtz.

Nach sechs Jahren Regionalliga-Basketball bei der BG Hagen, wo Zahner-Gothen Leistungsträger auf der Point-Guard-Position war, ist der 24-Jährige wieder bei seinem Stammverein. „Aus beruflichen Gründen wird Pascal sportlich etwas kürzer treten und somit zusammen mit seinem Bruder Marcel sowie vielen Jungs, mit denen er schon die Jugendzeit verbracht hat, den Boeler Dress überstreifen“, freut sich Boele-Kabel-Sportkoordinatorin Mareike Barth.

Highlight im Dress von Phoenix Hagen

Pascal Zahner-Gothen begann bereits im Alter von 5 Jahren bei der Boeler U8, durchlief anschließend alle Jugendteams, ehe er für Phoenix Hagen in der JBBL und NBBL auf Korbjagd ging. Vor sechs Jahren wechselte er zur BG Hagen und stand zudem im Kader des damaligen Erstligisten Phoenix Hagen. Absoluter Höhepunkt seiner Karriere dürfte der Auftritt in der heimischen ausverkauften Ischelandhalle am 26. November 2016 gewesen sein, wo Zahner-Gothen gegen den FC Bayern München auf das Parkett durfte und für das Team von Ingo Freyer zwei Punkte erzielte.

Neben Zahner-Gothen hat sich auch Florian Fischer den Boelern angeschlossen. Auch er ist in kein Unbekannter, war der Guard doch bereits in der U12 und U16 in Boele aktiv. Zuletzt spielte Fischer in Iserlohn und Schwelm, nach einer Basketballpause kehrt er nun zurück auf das Parkett.

Eine weitere Verstärkung ist Forward Niklas Lückenotte. Von der BG Hagen kommt zudem mit Tim Wiedemann ein interessanter Nachwuchsspieler nach Boele, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder noch für die U18 auflaufen wird. Zudem gehören Lukas Langermann und Felix Buczkowski neu zum Kader der ersten Herrenmannschaft, die beiden U18-Spieler möchten sich laut Barth im Seniorenbereich für Spielzeit empfehlen.

Welches Saisonziel setzt sich Boele-Kabel?

Die Boeler haben einen starken Kader für die Landesliga-Saison 2020/21 zusammengestellt. Ein konkretes Ziel will man sich aber noch nicht setzen: „Mal schauen, was die Konkurrenz so aufbietet. TSV II hat meines Wissens auch ganz schön aufgerüstet und in Haspe spielen ja ohnehin die Altstars“, schätzt Mareike Barth die Konkurrenz stark ein.

Nicht mehr zum Team gehören Tim Drabek, der aus beruflichen Gründen in die Bezirksliga wechselt, Lukas Hartmann (vierte Mannschaft), Patrick Hörath und Aboubakar Bangoura.

Der Kader von Boele-Kabel

Zugänge: Pascal Zahner-Gothen (BG Hagen), Florian Fischer (Schwelmer Baskets), Tim Wiedemann (BG Hagen), Felix Buczkowski, Lukas Langermann und Niklas Lückenotte (alle eigene Jugend); Abgänge: Tim Drabek (2.Mannschaft), Aboubacar Bangoura (Ziel unbekannt), Lukas Hartmann (4.Mannschaft), Patrick Hörath (TuS Breckerfeld).

Kader Saison 2020/2021: Matthias Alfter, Felix Buczkowski, Florian Fischer, Kai-Christopher Hermesmann, Heiko Kassner, Frank Krüsmann, Joshua Kuhtz, Sam Kuhtz, Luca Ladage, Lukas Langermann, Niklas Lückenotte, Micha Voigt, Tim Wiedemann, Luis Wortmann, Jan Wosnik, Marcel Zahner-Gothen, Pascal Zahner-Gothen.

Coach: Ralf Kuhtz