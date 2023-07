Pure Romantik am Spielfeldrand: Currywurst mit der Liebsten

Hagen. Am Sonntag hat unser Autor die übrigen Wertmarken fürs Fritz-Kahl-Turnier auf den Kopf gehauen – und seine Frau auf eine Currywurst „ausgeführt“.

Was macht man, wenn man sonntags nichts mehr zu Essen im Kühlschrank hat, aber dafür noch Wertmarken fürs Fritz-Kahl-Turnier? Ab nach Eilpe und ‘ne schöne Currywurst und Pommes mit Mayo essen natürlich. Nach den ersten Wochen als neuer Sportredakteur dachte ich mir, dass ein zweiter Besuch beim traditionsreichen Turnier vor allem aus beruflichen Gründen nicht schaden kann.

Die kulinarische Komponente war zweitrangig. Meine Frau habe ich zum Fichte-Platz aber gleich mitgenommen, denn eine hungrige Frau ist schwieriger zu händeln – und so wurde der Ausflug zu einer Art Date. Es gab aber weder Kerzenschein noch Flutlicht, denn im Sommer bleibt es ja noch lange hell. Stattdessen standen wir an einem Stehtisch und haben uns eines der letzten Vorrundenspiele des Turniers angesehen. Und so konnte ich nicht nur das restliche Guthaben verbraten, sondern auch noch mal in den Genuss von spannendem Fußball kommen. Meine Frau interessiert sich nicht so sehr für Fußball, aber zu einem Imbiss, der eh schon bezahlt ist, sagt man ja nicht „nein“. Für manche klingt das ganze eher unromantisch, aber ich nenne das Ruhrpott-Romantik.

