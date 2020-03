„Es braucht keine Sportstätte und keinen Trainer. Es brauch einfach nur eine gesunde Portion Ehrgeiz.“ Wenn Wilfried Matthies vom Rennradsport erzählt, hört man die Begeisterung in der Stimme des 85-Jährigen deutlich. „Im Jahr 1952 sah ich mein erstes Sechs-Tage-Rennen in der Dortmunder Westfalenhalle und war sofort begeistert. Nach dem Rennen hatte ich die Möglichkeit, mit den Fahrern zu sprechen und wusste gleich: Das will ich auch mal machen!“

Doch damals wie heute sind Rennräder keine günstige Anschaffung und für den 17-jährigen Bäckerlehrling nicht zu bezahlen. 1955 zog es Wilfried Matthies aus seiner Dortmunder Heimat nach Hagen, wo er ebenfalls Anstellung in einer Bäckerei fand. In Wehringhausen stieß er auf ein Rad, in welches er sich augenblicklich verliebte. „Eigentlich war es nicht bezahlbar für mich. Aber der Besitzer, Herr Blasberg, sah wohl direkt, dass es um mich geschehen war und verkauft es mir zu einem günstigeren Preis. Unter der Bedingungen, dass ich der Radsportabteilung des SSV Hagen betrete. Und das habe ich dann auch direkt getan.“ Der Höing-Verein war damals der einzige in Hagen und Umland, welchem sich die Rennradbegeisterten anschließen konnten.

Die Rennradsportler Heinz Kulms, Wilfried Matthies und Peter Kalney (von links) bei einer Siegerehrung. Foto: Wilfried Matthies / WP

Kleiner Star in Hagen

Und ab da begann der Erfolg. Schon 1955 sicherte sich Wilfried Matthies bei der Bergmeisterschaft, welche von der Selbecke bis hoch nach Breckerfeld führte, den zweiten Platz, ebenso wie bei den Südwestfalenmeisterschaften. „Da war ich schon so ein kleiner Star in Hagen“, erinnert er sich nicht ohne Stolz zurück. Denn damals lockten etwa die Dreieckrennen auf dem Höing mehrere tausend Besucher an. „Da war richtig was los.“ 1956 nahm er an dem Rennen teil. Und auch ein Sturz konnte ihn nicht aufhalten. „Ich habe mich Runde für Runde wieder herangekämpft, das hat das Publikum honoriert und der Moderator auch. Hinterher hieß es in der heimischen Presse nur noch: Der Liebling der Zuschauer“, erinnert sich Wilfried Matthies gern zurück. Aber nicht nur outdoor, auch bei Hallenrennen trat der SSV-Athlet an. „Ich habe mir dann noch ein Bahnrad zugelegt und bei den Rennen in der Westfalenhalle teilgenommen.“

Heinz Kulms sichert sich, wie sehr oft, den Siegerkranz. Foto: Wilfried Matthias / WP

Seine absolute Höchstform erreichte er zwischen den Jahren 1965 und 1970. Diese krönte der damals 35-Jährige mit dem neunten Platz bei den Seniorenmeisterschaften in Österreich. Hinzu kamen Erfolge beim großen Deutschlandpreis in Lüdenscheid. 1971 wechselte Wilfried Matthies dann vom aktiven Sportler in die Rolle des Trainers. „Ich habe alle erforderlichen Lizenzen gemacht und dann beim Landesverband als Trainer begonnen.“ Er brachte sich indes alles selbst bei: „Mit meinen 20 Jahren habe ich relativ spät angefangen. Beigebracht habe ich mir dann einiges, indem ich anderen Fahrern zugesehen habe. Wann schalten sie, wie fahren sie, wie ist die Haltung. All das habe ich mir dann zunutze gemacht, um mich selbst weiterzuentwickeln.“

Ein guter Weg wie ihm später auch der Profi-Fahrer Gustav Kilian bestätigte, der sagte: „Man muss immer mit den Augen stehlen.“ So brachte Wilfried Matthies sich bei, wie er am besten im Windschatten der anderen Fahrer fahren konnte: „Ich habe immer geschaut, was die machen, die es besser können.“

Vom Aktiven zum Trainer

Und auch als Trainer konnte er sich über einige talentierte Schützlinge freuen, wie etwa Fredy Schmidtke und Beate Habetz.

Von seinen alten Schätzen, den Rennrädern, ist heute keines mehr übrig geblieben, alle Räder sind entweder verschenkt oder verkauft. „Da könnte man heute nicht mal mehr Touristik mit machen“, lacht Wilfried Matthies über die alte Technik. Aber auch emotional war es ihm nicht mehr möglich, die alten Weggefährten noch im Keller stehen zu haben. „Es wäre zu schmerzhaft gewesen, die Räder zu sehen und nicht fahren zu können.“ Denn nach einer Operation an der Bandscheibe macht das Knie Probleme: „Der Kniestrecker ist beeinträchtigt, auf ein normales Rennrad komme ich gar nicht mehr hinauf.“ Auf Anraten seines Orthopäden hat er aber nun eine neue Leidenschaft gefunden, das E-Bike fahren. „Da bin ich nun wieder sehr viel unterwegs.“ Denn dank einer langen Reha, ist auch unbeschwertes Bewegen wieder möglich. „Ich fühle mich so gut und körperlich fit, wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr“, freut sich Wilfried Matthies, wenn er sich bald wieder ohne Sorgen vor Corona draußen bewegen kann.