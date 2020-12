RSG Herdecke bietet Lockdown-Spezial für Eltern + Kinder an

Herdecke Von Weihnachtsferien keine Spur: Auch zwischen den Jahren setzen RSG Herdecke und TSV Herdecke ihr Angebot an Online-Kursen fort.

„Für Eltern mit Kindern sind die Zeiten des Lockdowns besonders herausfordernd“, findet RSG-Leiterin Ulrike Odendahl. Daher habe sich ihr Tem entschieden, Kindergartenkinder und Grundschulkinder mit ihren Eltern in Bewegung zu bringen. Das Online Bewegungsangebot für Kinder zusammen mit ihren Eltern findet am 29. Dezember um 10.30 Uhr für Kindergartenkinder und um 16.00 Uhr für Grundschulkinder über Zoom statt.

Anmeldung noch heute

Für die Teilnahme werden pro Person ein Handtuch, eine Rolle Klopapier sowie Smartphone, Tablet oder Laptop mit Kamera für den Onlinezugang zum Training benötigt. Interessenten melden sich noch am heutigen Montag bei Ulrike Odendahl (info@rsg-herdecke.de) für die Trainingseinheit an. Die Zugangsdaten zum virtuellen Trainingsraum erhalten sie dann.

Online-Angebot bei TSV Herdecke

Ein Online-Ferienprogramm über Zoom bietet auch der TSV Herdecke an, dessen bisher angebotene Online-Kurse sehr gut angenommen werden. Die Zoom Meeting IDs gibt es bei den Übungsleitungen, ab dem 4. Januar auch wieder in der Geschäftsstelle unter kontakt@tsv-herdecke.de.

Das Angebot in dieser Woche, Montag, 28. Dezember: 15.30-16.30 Uhr Kinderturnen 4-6 Jahre bei Alina (neu!); 17.00-18.00 Uhr Pilates Workout bei Nicol; 18.30 -19.30 Uhr Intervall Training bei Kristin 18.30-19.30 Uhr Yoga bei Ulla; 20.00-21.00 Uhr Box Fitness bei Olli.

Dienstag, 29. Dezember: 09.15-10.15 Uhr Pilates Workout bei Nicole; 17.45-18.45 Uhr Leichtathletik Jugendliche bei Markus.

Mittwoch, 30. Dezember: 18.00-19.00 Uhr Latin Dance bei Regina Achtung.

Freitag, 1. Januar: 16.45-17.45 Uhr Volleyball Jugendliche bei Manuela; 19.15-20.15 Uhr Latin Dance bei Regina (Neu!).