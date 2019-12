Wetter. Im Gespräch erklärt FC-Trainer Fadil Salkanovic, was er von seiner Mannschaft in der Rückrunde erwartet.

Salkanovic: „Wollen in der Halle den Kopf frei kriegen“

Der FC Wetter hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Der Landesliga-Absteiger befand sich zu Beginn der Spielzeit in einer Abwärtsspirale. Zum Ende des Fußballjahres schaffte es das neue Trainergespann aus Semin und Fadil Salkanovic aber, den FC in ruhigere Fahrwasser zu bringen. Im Gespräch erklärt Fadil Salkanovic, was seine Mannschaft unter seiner Führung schon gelernt hat -- und wo die Reise noch hingehen soll.





Herr Salkanovic, mit ein bisschen Abstand: Wie bewerten Sie Ihr erstes halbes Jahr als Trainer des FC Wetter?

Fadil Salkanovic: Grundsätzlich positiv. In einer schwierigen Anfangsphase mussten wir viel Lehrgeld. Da erinnere ich mich auch an Niederlagen gegen unterklassige Gegner in der Vorbereitung zurück. Im Laufe der Zeit haben wir aber immer besser zusammen gefunden und uns stetig verbessert. Insgesamt müssen wir aber festhalten: Wir müssen noch viel Arbeiten, sehr viel. Auf dem Platz muss alles noch viel schneller laufen. Jetzt bereiten wir die Jungs auf den nächsten Schritt vor, da werden wir intensiver Dinge einfordern.





Welche Fortschritte hat Ihre Mannschaft bisher schon gemacht?



Eine Handschrift ist mittlerweile schon zu erkennen. Das haben wir in einigen Spielen der Rückrunde schon gezeigt. Jetzt müssen wir in den restlichen Spielen der Saison alles, was wir bisher gelernt und umgesetzt haben, noch weiter vertiefen und intensiver an uns arbeiten. In der Rückrunde müssen wir leidenschaftlicher werden. Das ist unser Ansatzpunkt.





Wo sehen Sie in der Mannschaft noch Verbesserungspotenzial?

Überall! Wir haben eine sehr spielstarke Mannschaft, aber ich würde von keinem Spieler behaupten, dass er in der bisherigen Saison an sein Leistungs-Maximum gekommen ist. Jeder kann und muss sich verbessern. Das wollen wir in den restlichen Saisonspielen sehen.





Jetzt steht die Hallensaison ins Haus. Bei vielen Trainern sind die Hallenturniere umstritten. Sie machen mit Ihrem Team beim WAZ-Cup in Sprockhövel mit. Welche Rolle spielt die Hallensaison für Sie?



Die Hallensaison ist für uns alle eine tolle Abwechslung. Wir können ein bisschen Abstand vom Großplatz gewinnen und in der Halle mit freiem Kopf angreifen. Die Hallenturniere nehmen wir gerne an. Auch, wenn der sportliche Ehrgeiz da ein bisschen hinten an stehen soll, wollen wir so gut abschneiden, wie es nur irgendwie geht. Wir gehen ambitioniert in die Spiele und wollen einfach mit Spaß an die Sache ran gehen. Nach der durchwachsenen Hinrunde ist es vielleicht auch gar nicht schlecht für uns, wenn wir mal den Kopf ein bisschen frei bekommen und in der Halle einfach ein bisschen zocken können Wir freuen uns auf die Halle.





Wo liegen für Sie die Gründe, bei einem Hallenturnier mitzumachen? Einige Ihrer Kollegen sehen die Verletzungsgefahr in der Halle als zu groß an.

Wir sehen vor allem die Vorteile, die ein solches Hallenturnier mit sich bringt. Dazu gehört auch vor allem der Spielspaß, den die Jungs mit Sicherheit haben werden. Dazu kommt dann auch die Atmosphäre bei dem Turnier. Man trifft alte Bekannte wieder, viele Mannschaften spielen an einem Ort. Man kann sich austauschen und Kontakte knüpfen, darauf freuen wir uns alle sehr. Das Verletzungsrisiko ist beim Fußball immer da, ob in der Halle oder auf dem großen Feld.





Wann starten Sie in die Vorbereitung auf die Restrunde? Und wo setzen Sie den Hebel an?

Wir starten relativ früh mit der Vorbereitung, denn wir haben in der restlichen Spielzeit noch einiges umzusetzen. Am 7. Januar geht es los mit der Quälerei. Wir werden viel im konditionellen Bereich machen, das gehört auch ganz einfach dazu. Es wird aber von allem etwas dabei sein. Taktik, Technik, Spielzüge. Da haben wir in allen Bereichen noch Luft nach oben und wollen uns da weiter verbessern. Mit der richtigen Einstellung werden wir in der Vorbereitung nochmal einen Schritt nach vorne machen. In der Hinrunde haben wir gesehen, dass wir richtig gut spielen können. Vor allem offensiv haben wir für die Liga richtig gute Qualität. Mit Ilyas Kurnaz, Justin Tyler und Samir Hammouda haben wir richtig gute Fußballer in unseren Reihen. In der Rückwärtsbewegung müssen wir uns aber noch weiter verbessern. Wir haben zu viele Gegentore bekommen. Das hat uns ein ums andere Mal Punkte gekostet. In der Rückrunde wollen wir das besser machen.





Wer ist aus Ihrer Sicht der Spieler der Hinrunde?

Die Leistung jedes einzelnen ist ein Erfolg der Mannschaft, wir haben keinen Michael Jordan im Team, der als einziger Mannschaftsspieler auf dieser Erde alleine für Erfolg sorgen kann. Wie ich gesagt habe: Bei jedem Spieler sehe ich noch Luft nach oben. Wichtig ist daher vor allem, dass wir uns als Mannschaft verbessern und das umsetzen, was wir als Trainerteam vorgeben.