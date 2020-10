Samstag soll TC Volmarstein in die Hallensaison starten

Volmarstein. In Weidenau soll Bezirksklassen-Auftakt gelingen. Kapitän Janis Müller gibt sich optimistisch - und peilt den erneuten Aufstieg an.

Die abgelaufene Sommer-Spielzeit hatten sich die Tennis-Spieler des TC Volmarstein ganz anders vorgestellt: Nachdem sich die Mannschaft um Spielführer Janis Müller vor der Saison den Aufstieg in die Bezirksklasse vorgenommen hatte, sprang nach Ende der Spielzeit lediglich ein dritter Tabellenplatz in der Kreisliga heraus.

„Die Sommersaison lief überhaupt nicht nach unseren Vorstellungen. Wir hatten in den entscheidenden Spielen auch teilweise Verletzungspech. Wenn unsere Spitzenspieler gefehlt haben, hatten wir nicht die nötige Qualität an den vorderen Positionen, um wirklich ein ernstes Wort im Aufstiegsrennen mitreden zu können“, blickt Müller auf die Sommersaison zurück.

In der Wintersaison lief es im Vorjahr für die Volmarsteiner deutlich besser: Nach einer Saison ohne Niederlage stand am Ende der Aufstieg in die Bezirksklasse. „In der Halle können wir unsere Stärken etwas besser einsetzen. Wir haben viele gute Hallenspieler in unseren Reihen. Ich denke, auch das war ein Grund dafür, dass wir den Aufstieg gepackt haben und jetzt auf Bezirksebene antreten können“, freut sich Müller über eine gelungene Hallenrunde im vergangenen Winter.

Auftakt beim TuS Weidenau

Am kommenden Samstag startet der TC dann beim TuS Weidenau in die neue Hallensaison. „Wir haben insgesamt nur vier Spiele, da müssen wir jede Aufgabe sehr konzentriert angehen“, so Müller.

Was die Erwartungen für die ungewisse Saison anbetrifft, zeigt sich der Mannschaftskapitän ebenfalls optimistisch: „Auch wenn wir neu in der Liga sind, gehen wir die Spielzeit ambitioniert an. Die Mannschaften sind nicht viel stärker als auf Kreisebene, daher halte ich einen erneuten Aufstieg absolut für möglich. Dafür müssen wir aber in jedem Spiel unsere Bestleistung abrufen“, so der TC-Akteur.