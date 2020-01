Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Samstag und Sonntag wird ab 11.30 Uhr gespielt

Weiter geht es bei den Hallen-Masters des Fußball-Kreises Hagen/Ennepe-Ruhr am Samstag in der Krollmann-Arena mit den Spielen der Vorrunden-Gruppen B (ab 11.30 Uhr), C (ab 14.45 Uhr) und D (ab 18 Uhr). Die letzte Partie des Abends ist um 21.30 Uhr das Duell der Traditionsklubs Hasper SV und SSV Hagen.

Am Sonntag startet die Zwischenrunde der besten acht Mannschaften um 11.30 Uhr. Die Halbfinalpartien starten um 15.30 Uhr, das Endspiel ist um 17.40 Uhr angesetzt.

Ab 14.45 Uhr findet das Altherren-Halbfinale statt, das Endspiel ist für 16.50 Uhr terminiert.