SC Berchum/Garenfeld: Freude über „Rückkehr“ eines Spielers

Hagen. Fußball-Landesligist SC Berchum/Garenfeld verkündet eine erfreuliche Personalnachricht. Am Sonntag geht es gegen die SpVg. Olpe.

Fußball-Landesligist SC Berchum/Garenfeld steht nach dem 3:2-Erfolg über Berleburgauf dem achten Rang und könnte mit einem weiteren „Dreier“ am Sonntag um 15.30 Uhr bei der SpVg. Olpe diese sogar von Platz fünf verdrängen.

Testspiel gegen SW Breckerfeld

„Mit Olpe erwartet uns ein Gegner, der guten Fußball spielt und viel Qualität in den eigenen Reihen hat. Die waren die letzten Wochen nicht so formstabil, aber das ist gerade bei solchen Teams gefährlich. Da kann das Fass dann mal explodieren“, schildert Garenfelds Co-Trainer Janis Nicolaßen. Die Mannschaften „von oben“ würden den Berchumern „gefühlt mehr liegen“ und eine spielstarke Mannschaft sei in dieser Liga „eine Abwechslung.“

Am Donnerstagabend testeten die Berchumer gegen den Kreisligisten SW Breckerfeld, gewannen dabei mit 3:2, und warfen viele der zuletzt verletzten Aktiven ins Rennen. Unter anderem hat Außenverteidiger Oguzhan Ayhan nach einigen Monaten wieder auf dem Feld gestanden und 45 Minuten durchgehalten. Auch Tim Böckenförde, der wegen seines Studiums Anfang Januar wieder zurück nach Bulgarien musste, war wieder mit an Bord.

Bereicherung für den SC

Und an der Front gibt es für den Sportclub gute Neuigkeiten, denn der Mittelfeldspieler verlegt seinen Studienort nach Deutschland und wird dem SC ab sofort wieder regelmäßig zur Verfügung stehen. „Das wäre zur Freude von Fabian und mir, und natürlich auch den anderen Jungs. Er ist ein geiler Mensch und hat unglaubliche fußballerische Qualität“, so Janis Nicolaßen über Böckenförde, der am Sonntag bereits in Olpe eine Option sein könnte.

