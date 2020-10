SC Berchum/Garenfeld konzentriert sich auf eigene Stärken

Fußball-Landesligist SC Berchum/Garenfeld darf wieder ran. Die Partie beim VSV Wenden in der letzten Woche wurde abgesagt, da bei einem SC-Akteur der Verdacht auf eine Coronainfizierung bestand. Doch die Sorgen waren unbegründet. Und so geht es nun am Sonntag im Waldstadion um 15.30 Uhr gegen den SV 04 Attendorn. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge pochen die Garenfelder vor heimischen Publikum mit maximal 150 Zuschauern auf ein Erfolgserlebnis. „Wir sind gespannt, was uns erwartet, besonders jetzt nach der Woche Pause. Die Trainingswoche war dennoch gut. Wir hoffen, dass wir die Niederlagenserie wenden und endlich mal zu unseren Gunsten ein Spiel entscheiden können“, sagt Co-Trainer Janis Nicolaßen.

Sein Team müsse „wach sein“, während der Trainingswoche wurde explizit an den eigenen Stärken gefeilt und sich weniger auf den kommenden Gegner fokussiert. Die Sturmfrage ist noch nicht geklärt. Gazmen Sala hatte sich am Mittwoch im Training verletzt, sein Einsatz für Sonntag ist fraglich. Ansonsten tendiert der Trainerstab momentan zu Jerome Nickel. Maximilian Gertig (Oberschenkelverletzung) kehrt nach längerer Pause zurück. Dieser hatte die gesamte Vorbereitung durchgespielt, musste aber seit Ende August passen. Daniel Wanderers Grippe ist auskuriert. Bei den Langzeitverletzten Eugen Melikhov, Dustin Röhrig und Justin Amstutz ist noch kein Einsatz in Sicht.

Schulter-OP bei Amstutz

Bei Amstutz steht womöglich eine Schulter-Operation an, weshalb mit ihm in diesem Jahr auf keinen Fall mehr zu rechnen ist. Während der letzten Wochen wurde die Startaufstellung des Sportclubs fleißig durchgewürfelt. „Am Anfang der Saison waren wir froh, dass wir so viele Spieler haben. Jetzt sind wir froh, wenn wir 16 zusammenkriegen. Aber das Lazarett lichtet sich“, sagt Janis Nicolaßen. Die Attendorner haben mit drei Siegen und vier Niederlagen einen durchwachsenen Start hinter sich. Die 19 Gegentreffer sind ligaweit der vierthöchste Wert.