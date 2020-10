SC Berchum/Garenfeld trennt sich mit 1:1-Remis von Attendorn

Sie haben am ersten Sieg seit September geschnuppert, doch am Ende musste sich Fußball-Landesligist SC Berchum/Garenfeld gegen den SV Attendorn mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden begnügen.

Die ersten 45 Minuten gehörten ganz klar den Gastgebern. Doch am Ende ist es SC-Schlussmann Dominik Hollmann und seinen drei tollen Paraden zu verdanken, dass die Garenfelder einen Punkt zu Hause behalten durften. „Wir sind heute in Schönheit gestorben“, sagte SC-Trainer Fabian Kampmann nach der Partie und ergänzte:„Das muss 100 Prozent ein Sieg für uns sein.“

Die Chancen vor dem Tor der Attendorner sollten sich im ersten Durchgang häufen. Marcel Grzondziel wurde von Daniel Wanderer in Szene gesetzt, zog aber rechts am Tor vorbei (14.). Jerome Nickel traf nach Flanke von Luca Becker in der 24. Minute per Kopf nur den Querbalken (24.).

Grondziel trifft nach Vorlage von Nickel

Nach einer halben Stunde ergab sich dann sogar eine Dreifach-Chance für die Berchumer, als sowohl Grondziel, Marek Kulczycki und Wanderer scheiterten. Nickel vergab im Anschluss nochmals einen Kopfball (44.). Nach 58. Minuten sollte dann der Knoten aus Garenfelder Sicht platzen. Becker brachte eine weite Flanke auf den zweiten Pfosten, Nickel legte per Kopf ab auf Grzondziel, der aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten musste - 1:0 für Garenfeld. Daraufhin wurden die Gäste aus Attendorn immer besser, spielten Kontermöglichkeiten gut zu Ende und kamen gefährlich vor das Garenfelder Tor.

Doch für die Hausherren war Torwart Hollmann zur Stelle, der mehrmals tolle Reflexe zeigte und aus kurzer Distanz den Ausgleich verhinderte. Beim Gegentor durch Jerome König war er jedoch machtlos (74.). In den Schlussminuten gab es auf beiden Seiten nochmal eine große Chance. Hollmann rettete auf der Linie, auf der anderen Seite bekam der eingewechselte Kapitän Alexander Rüster eine Flanke von Gazmen Sala am Fünfmeterraum auf dem Silbertablett serviert, vergab die hochkarätige Chance jedoch aus kurzer Distanz (90. +2). So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden.

SC: Hollmann, Becker, Borchert, Grzondziel (72. Sala), Kunz, Falcone, Wanderer, Kulczycki (88. Bojku), Deuerling, Pais, Nickel (68. Rüster).