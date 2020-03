Wer an Playstation denkt, hat - abgesehen von den animierten Figuren - nicht unbedingt Sportler vor Augen. Doch mittlerweile hat sich der sogenannte das spielen zu einer anerkannten Sportart entwickelt. Denn in den letzten Jahren hat sich der Wettkampf an der Konsole unter dem Begriff „eSports“ durchgesetzt. Viele große Vereine wie der Fußball-Bundesligist Schalke 04 haben bereits ein eigenes Team an den Start gebracht. Und nun hat es der Sport auch nach Hagen geschafft.

Markus Mannweiler ist Ideengeber

Die SG Boelerheide hat sich dazu entschieden eine eigene eSports-Abteilung zu gründen, welche nun mit dem ersten Spiel an den Start gegangen ist. Markus Mannweiler, der selbst in der Boelerheider Fußball-Abteilung gespielt hat und eSports seit vielen Jahren betreibt, kam mit seiner Idee von der Neugründung auf den Verein zu.

„Das Interesse war von Beginn an da“, sagt der 1. Vorsitzende der SG Boelerheide, Daniel Engelhardt und fügt hinzu: „Wir sind der erste Verein in Hagen der so eine Abteilung hat. Wir wollten den Leuten so mal eine andere Möglichkeit bieten sich einem Verein anzuschließen.“

Spieler aus verschiedenen Städten

Dabei kommen die Spieler nicht alle aus Hagen. „Es ist in der Szene normal, dass Spieler aus verschiedenen Städten zusammen spielen“, erklärt Engelhardt. Um überhaupt bundesweit auf das Team aus Boelerheide aufmerksam machen zu können braucht es dann Spieler wie Markus Mannweiler. „Markus hat ziemlich viel Erfahrung und ist eine kleine Koryphäe in der Szene. Außerdem hat er richtig Lust den Verein zu vertreten und ist ein guter Organisator“.

eSports kann mit vielen Spielen betrieben werden. Das Team der SG Boelerheide geht jedoch ausschließlich im berühmten Fußball-Spiel Fifa 20 an den Start. Der Kader besteht aus 18 Spielern, wobei für jedes Spiel mindestens elf Spieler benötigt werden.

Drei verschiedene Ligen

So ist jeder eSportler für einen Spieler im Spiel zuständig. Gespielt wird dabei in drei verschiedenen Ligen mit zwei Spielen pro Woche gegen Mannschaften wie Alemannia Aachen oder Austria Wien. Während diese Spiele in der Regel am Wochenende stattfinden, wird unter der Woche drei Mal trainiert. „Da werden dann Spielzüge oder Taktiken verinnerlicht“, so Engelhardt. Große Unterschiede zum realen Fußball gibt es auch beim Ligensystem nicht.

„Die Ligen sind aufgebaut wie im realen Fußball mit Auf- und Absteigern. Es gibt auch Relegationsspiele. Je nachdem in welcher Liga man spielt kann man auch in der Champions League oder im Europapokal antreten. Als Nationalspieler kann man sogar an Welt- und Europameisterschaften teilnehmen“, bemerkt Mannweiler. Ein markanter Unterschied ist, dass die Teams pro Jahr vier Saisons spielen, welche jeweils drei Monate dauern.

Zuverlässigkeit wichtig

Um eSports betreiben zu können ist vor allem eines Voraussetzung. „Man muss zuverlässig sein. Wenn sich bundesweit 22 Mann für ein Spiel verabreden und Spieler fehlen ist das schlecht“, sagt Engelhardt. Ein guter eSportler sollte jedoch auch spielerische Fähigkeiten mitbringen. „Man braucht Zeit und Geduld und sollte im Team spielen können. Gerade die Geduld ist entscheidend.

Die ist bei eSportlern besser als bei normalen Amateurspielern“, so Mannweiler, der den Sport selbst als Ausgleich nutzt um vom Arbeitsalltag abzuschalten.

Daniel Engelhardt will jedenfalls nicht, dass die eSports-Abteilung nur ein kurzfristiges Projekt bleibt. „Wir wollen die Abteilung etablieren und es nicht einfach nur ausprobieren um dann zu sagen es ist nichts. Wir wollen so unterstützen, dass die Jungs erfolgreich spielen können.“