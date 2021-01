So gelingt die Radtour auch im Winter

Hagen Echte Radliebhaber wollen auch in der dunklen Jahreszeit in die Pedale treten. So gelingt sicheres Radfahren im Winter.

Das Fahrrad erlebte im Corona-Jahr 2020 eine echte Renaissance. Neues erkunden, mobil sein und dabei noch etwas für Umwelt und Gesundheit tun - die Vorzüge des Radelns liegen auf der Hand. Inzwischen ist der Winter da. Ein Anlass, den Drahtesel nun wieder in den Keller zu stellen, ist das grundsätzlich aber nicht, betont Peter Matthias, Hagener Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Er warnt allerdings auch: „Einfach unvorbereitet losfahren - davon würde ich definitiv abraten.“ Wir haben mit dem ADFC-Funktionär gesprochen und zusammengestellt, was es beim Radfahren im Winter zu beachten gibt.

Sicherheit

Sie ist zu jeder Jahreszeit das oberste Gebot. Doch im Winter gilt es, besonders achtsam zu sein. Vor allem überall da, wo Autos fahren und wo gelenkt werden muss. Denn Nässe und Glätte sorgten schon für so manchen unfreiwilligen Abflug - mit teils schwerwiegenden Konsequenzen. Das Motto lautet eindeutig: wer bremst, gewinnt. Das Tragen eines Helms ist als Schutz bei Stürzen unbedingt zu empfehlen. Genauso wie Kleidung in auffälligen oder fluoreszierenden Farben oder an der Kleidung angebrachte Reflektoren. So wird eine ausreichende Sichtbarkeit gewährleistet. Sowieso unabdingbar: eine funktionierende Beleuchtung am Rad im Sinne der Straßenverkehrsordnung.

Kleidung

Der Grat zwischen Stärkung und Überlastung des Immunsystems bei einer Tour im Freien ist ein schmaler. Um eine Erkältung zu vermeiden, ist angemessene Kleidung elementar. Bei längeren Fahrten trägt man am bestenfalls mehrere Schichten im Zwiebelprinzip. Die Devise hier: Schweiß muss von der Haut runter, bevor er kalt wird, und von außen darf keine Feuchtigkeit an den Körper kommen. Dabei helfen unter anderem Funktionsunterwäsche sowie eine wasser- und windfeste Jacke und Thermohosen. Zudem sind Handschuhe ein Muss - hier bieten sich spezielle Winter-Fahrradhandschuhe aus Materialien wie Merinowolle an. Auch die Socken sollten aus Funktionsstoff sein. Eisfüße lassen sich vermeiden, indem Neopren-Überzüge oder - wenn Ästhetik eine untergeordnete Rolle spielt - Tüten um die Schuhe gebunden werden, um die kleinen Lüftungsschlitze zu schließen. Als Hals- und Gesichtsschutz eignet sich ein Funktionshalstuch.

Equipment

Neben einer ausreichenden Beleuchtung ist ein ausgeprägtes Reifenprofil bei Schnee und Glätte von hoher Bedeutung. Eine leichte Reduzierung des Luftdrucks kann der Haftung zuträglich sein, allerdings andere Komplikationen nach sich ziehen. Wer sein Rad im Winter in hoher Frequenz nutzt, kann sogar einen Schritt weitergehen und über Winterreifen mit Spikes nachdenken. Schutzbleche über den Reifen halten Schmutz und Spritzwasser fern. Vor allem für E-Bike-Fahrer mag es sich lohnen, einen zusätzlichen Schmutzfänger am Vorderradschutzblech anzubringen. So wird der Motor vor eindringendem Wasser und Streusalz geschützt.

Vorkehrungen

Außerdem sollten E-Biker bedenken, dass sich die Kälte auf die Akkuleistung auswirken und ihren Radius verkleinern kann. Um der Gefahr, auf halber Strecke plötzlich unfreiwillig auf den Antrieb verzichten zu müssen, entgegenzuwirken, empfiehlt sich ein grundsätzlicher Check des Rads vor Fahrtantritt - was natürlich auch bei normalen Fahrrädern gilt. Vor einer Tour sollte die Route generell geplant und mögliche Unpässlichkeiten bedacht werden. Es ergibt Sinn, mehr Zeit einzuplanen, da vorsichtiger gefahren werden sollte - bevor einen die einsetzende Dunkelheit überrascht. Aus gesundheitlichen Aspekten zudem wichtig: ausreichend Flüssigkeit einzupacken. Isolierten Flaschen sorgen für eine angenehme Wassertemperatur und halten Tee warm.



Wer all diese Tipps beachtet, dem sei eine gute Fahrt gewünscht. Wobei Peter Matthias vom Hagener ADFC meint: „Wer eine ausgiebige Tour ohne große Vorbereitung fahren und dabei Spaß haben möchte, der sollte vielleicht noch auf etwas Sonne warten.“