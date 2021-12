So gut schließt der FC Herdecke-Ende das Jahr 2021 ab

Herdecke. Fußball-Bezirksligist FC Herdecke-Ende macht gegen Neuenrade kein besonders gutes Spiel, siegt aber mit 3:2. Dieses Fazit zieht Trainer Henes.

Erfolgreicher Abschluss des Fußballjahres 2021 für Bezirksligist FC Herdecke-Ende: Mit 3:2 (1:0) bezwangen die Ruhrstädter den TuS Neuenrade und überwintern in der Tabelle auf einem guten fünften Platz. Dementsprechend versöhnliche Töne schlugen nach dem Abpfiff die Herdecker Verantwortlichen an. „25 Punkte nach der Hinrunde hätte ich im Sommer sofort unterschrieben“, freute sich FC-Trainer Frank Henes.

Nach durchwachsenem Saisonstart kam Herdecke mit der Zeit immer besser in Fahrt. Gegen Neuenrade sah Henes aber eines der schlechteren Spiele: „Das einzig Positive ist, dass wir am Ende gewonnen haben.“

In der 26. Spielminute brachte David Wawrzynczok die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Marcel Metz dann auf 2:0. In der Folge machten es die Gastgeber unnötig noch einmal spannend, zwei individuelle Fehler bescherten dem TuS den Ausgleich (52./61.).

Rote Karte für Neuenrader

Nach einer Ecke von Daniel Wawrzynczok traf Marvin Kleinau in der ersten Minute der Nachspielzeit per Kopf zum umjubelten Sieg. Neuenrade kassierte im Anschluss noch eine Rote Karte. „Wir haben es verpasst, nach dem 2:0 mehr Sicherheit reinzubekommen. Am Ende war es sicher kein unverdienter, aber dennoch etwas glücklicher Sieg“, so Henes.

FC Herdecke-Ende: Kost; Marvin Kleinau, Habenstein (73. Maurice Kleinau), Schmidt, Metz (50. Daniel Wawrzynczok), Sell, Henkler (86. Bohrmann), David Wawrzynczok, Brüggemann, Meckler, Oboda (46. Scupin).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke