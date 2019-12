So modern läuft die Vorbereitung bei den Zehnern

Einige heimische Fußballteams befinden sich bereits in der wohlverdienten Winterpause, doch in der Westfalenliga wird an diesem Wochenende noch gespielt. Der SV Hohenlimburg 1910 tritt zum Rückrundenauftakt auswärts beim FC Brünninghausen an (14.45 Uhr, Stadion Am Hombruchsfeld). Chefcoach Michael Erzen erklärt uns, wie eine typische Vorbereitungswoche in der Verbandsliga abläuft und wie er moderne Technologien zur Gegneranalyse benutzt.

Die Trainingseinheiten

Dienstags, donnerstags und freitags wird bei den Zehnern 90 Minuten lang trainiert. Dienstags steht laut Michael Erzen meist das Zweikampfverhalten auf dem Programm. „Da wollen wir mit verschiedenen Spielformen arbeiten, um Dampf reinzukriegen.“ Donnerstags gehen die Zehner dann langsam aber sicher auf den Gegner ein, „da wollen wir uns auf spezielle Stärken vorbereiten. Da geht es um sehr viel Taktisches: Wo ist der Gegner anfällig?“

Das Abschlusstraining am Freitagabend ist von der Intensität generell etwas geringer. Kurze Sprints, die Bälle „klatschen lassen“, Abschlüsse werden geübt und ein lockeres Abschlussspiel gibt es hinterher. „Nach dem Training haben wir immer eine Besprechung, bei der wir intensiv auf den kommenden Gegner eingehen. Da sprechen wir schon ein paar mögliche Situationen durch“, so Michael Erzen

Die Technologie

Um sich und seine Mannschaft auf den Gegner vorzubereiten, nutzt Michael Erzen moderne Technologien. Die Firmen „Sporttotal“ und „Soccerwatch“ rüsten Stadien mit Kameras auf und übertragen mittlerweile viele Amateurpartien im Internet, speichern die Filme dann in einem Archiv ab, so dass man sich die Spiele nicht nur live anschauen kann. „Die sind mittlerweile bei gefühlt jedem zweiten Verein vertreten. Da kann man alle Spiele sehen“, sagt Erzen.

Beispielsweise ist auch das Stadion des FC Brünninghausen mit der Technik ausgestattet. „Ich war letzte Woche bei deren Spiel gegen Gerlingen, aber wir haben uns auf Sporttotal auch einige Spiele angeschaut. Da kann man anhalten, da sieht man: Da haben die Defizite, da haben sie Lücken. Das machen wir bei jedem Gegner, der bei Soccerwatch oder Sporttotal vorhanden ist.

Das Hohenlimburger Kirchenbergstadion ist bisher noch nicht mit Kameras ausgestattet. Ist das ein Vorteil für die Zehner, wenn andere Teams nicht so viel mitbekommen? „Wenn wir in Brünninghausen spielen, kann uns danach jeder in der Partie gegen Brünninghausen beobachten. Finnentrop, Gerlingen, das haben schon einige im Stadion. Sobald man da als Gast spielt, ist man auf Video und dann können die Gegner das sehen“, verneint Erzen. Ihm sei aber wichtig, „dass man seine Stärken auf den Platz bringt, egal, wie viel man vom Gegner weiß“.

Der Spieltag

Am Spieltag selber trifft sich der Hohenlimburger Kader generell eineinhalb Stunden vorher und bespricht letzte Details. Hin und wieder gibt es bei besonderen Spielen auch ein gemeinsames Frühstück am Vormittag. „Manche haben aber Familie, das ist dann natürlich schwierig, wenn die den ganzen Sonntag von zu Hause weg sind“, kommentiert Michael Erzen. Hinterher wird, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel, meistens im heimischen „Zehnertreff“ gegrillt oder es wird für alle Pasta bestellt.