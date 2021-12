Auch an Weihnachten dreht sich beim Hagener Darts-Profi René Eidams alles um seinen Sport: Als Kommentator führt er für den Fernsehsender DAZN durch das Programm.

Darts So verbringt der Hagener Darts-Profi René Eidams Weihnachten

Hagen. Sauerbraten oder Gans? Und wer wird neuer Darts-Weltmeister? So läuft das Weihnachtsfest beim Hagener Darts-Profi René Eidams.

Millionen Fans verfolgen in Deutschland derzeit die Darts-Weltmeisterschaft, die jährlich während der Weihnachtszeit im Londoner Alexandra Palace stattfindet. Begleitet wird das Spektakel unter anderem von einer Hagener Stimme: René Eidams ist als Experte bei DAZN am Mikro und kommentiert auch nach der Weihnachtspause noch die besten Dartspieler der Welt, bevor der 32-Jährige im Januar selbst wieder bei großen Turnieren angreifen will. Neben Weihnachtsstress und Dartsmatches stellt sich der Hagener unserem Zweikampf.

1. Gans oder Sauerbraten?

Sauerbraten, am besten den von meiner Oma Rosemarie.

2. Doppel 16 oder Doppel 20?

Doppel 16, einfach aus dem Grunde, da ich dort treffsicherer bin, als auf Tops.

3. Wen würden Sie im Doppel-Modus auswählen: Phil Taylor oder Michael van Gerwen?

Keine Frage, da würde ich Phil Taylor nehmen. Er ist einfach eine Legende unseres Sports, mit ihm Doppel zusammen zu spielen, wäre ein absoluter Traum

4. Vanillekipferl oder Spritzgebäck?

Vanillekipferl, auch, weil das ein weiterer Klassiker meiner Oma ist.

5. Glühwein oder Feuerzangenbowle?

Ich mag leider beides nicht, aber wenn, dann doch lieber Wein.

6. Auf dem Weihnachtsbaum: Mehr Weihnachtskugeln oder mehr Lametta?

Weihnachtskugeln, Lametta ist einfach nicht gut für die Umwelt.

7. Am ersten Weihnachtstag: Gemütliches Brunchen oder abendliches Festmahl?

Gemütliches Brunchen, damit im Anschluss noch Zeit für Darts bleibt.

8. Im Verlaufe eines Turnieres: Würden Sie lieber die meisten 180er werfen oder die höchste Checkout-Quote haben?

Da gehe ich mit den meisten 180ern, sie sind einfach das geilste im Dart.

9. Wer wird Darts-Weltmeister? Gerwyn Price oder Michael van Gerwen?

Da tippe ich auf Gerwyn Price. Er ist momentan einfach der bessere Spieler und gleichzeitig auch einer meiner Lieblingsspieler.

Mit René Eidams sprach Linus Restel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke