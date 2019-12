So wollen die Herdecker Handballer wieder durchstarten

Das letzte Heimspiel des Jahres der Herdecker Landesliga-Handballer findet bewusst an einem Samstag statt (14. Dezember, ab 19 Uhr), damit die HSG Herdecke/Ende anschließend noch mit Spielern, Fans und Freunden feiern kann.

„Es gibt so viele Menschen, die sich bei der HSG engagieren. Das sind unter anderem Mütter, die im Verkauf mitmachen, Zeitnehmer oder Helfer bei den Karten. Dafür möchten wir uns einfach auch bedanken und uns gemeinsam bei Bier und Bratwurst auf Weihnachten einstimmen“, sagt HSG-Trainer Stephan Hellwig.

“Wir machen es dem Gegner nicht leicht“

Bevor es zum gemeinsamen Feiern geht, steht für die Handballer in der Bleichsteinhalle erst die Partie gegen den TuS Borussia Höchsten an. Hierbei will Hellwig mit seinem Team nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg holen. „Aber eines ist klar: So leicht, wie in den letzten beiden Spielen, machen wir es keinem mehr“, betont Stephan Hellwig.

„Die Leistung der letzten zwei Spiele hat uns selbst etwas geärgert. Wir sind nicht völlig eingebrochen, aber wir haben dem Gegner und dem inneren Schweinehund nicht so viel entgegen gesetzt“, sagt Hellwig. Nachdem die Handballer so stark in der Landesliga gestartet sind und den Anschluss an die oberen Plätze gehalten haben, war laut Hellwig eine gewisse Euphorie zu spüren.

Fleißig und geduldig

„Da war die Enttäuschung natürlich da, als wir gemerkt haben, wir könnten die Partie verlieren. Da hat bestimmt auch Angst vor der Niederlage mitgespielt. Zusätzlich hatten vier aber auch einige Ausfälle“, erklärt der Trainer. Die Strategie will der Coach aber nicht ändern: „Wir gehen da nicht blauäugig dran. Aber wir hatten sowohl in der Kreisliga als auch in der Bezirksliga Phasen, in denen es schwer war. Damals sind wir auch gestärkt da raus gekommen. Wir müssen jetzt fleißig, hartnäckig und geduldig sein und uns auf unsere Stärken besinnen.“