Spenden für Flutopfer: TuS Volmetal kurz vor 500.000er-Marke

Aufräumen nach der Überschwemmung: Mitglieder des TuS Volmetal, der Dorfgemeinschaft und der HSG Wetter/Grundschöttel beseitigen mit HEB-Mitarbeitern Sperrmüll an der B54.

Hagen. Der TuS Volmetal hat inzwischen 494.000 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe in Hagen gesammelt. Der Verein ruft auf: „Bitte spendet weiter!“

Der TuS Volmetal hat für die Opfer der sich Mitte Juli zugetragenen Flutkatastrophe in Hagen mittlerweile 494.000 Euro an Spenden eingenommen. „Bitte spendet weiter, das nächste Ziel sind die 500.000 Euro!“, ruft Jens Schilling, Marketingleiter des Hagener Sportvereins, auf.

Und er bedankt sich für das Engagement Tausender Menschen: „Wir sind immer noch absolut sprachlos über die unfassbare Spendenbereitschaft von euch. Als wir damals bei der Flut das Projekt ins Leben gerufen haben, haben wir niemals so eine wahnsinnige Summe erwartet.“

Viele weitere Anträge eingegangen

Inzwischen sind bereits 422.000 Euro an Menschen, die durch die Regenfluten vieles oder gar alles verloren haben, ausgezahlt worden. Dem TuS Volmetal liegen weitere Anträge zur Bearbeitung vor, die noch in dieser Woche bearbeitet werden. „Die Hochwasser-Soforthilfe geht weiter, denn viele Menschen erkennen erst in den letzten Tagen, wie hoch die Schäden wirklich waren“, sagt Schilling.

Alle Anträge und Anfragen ausschließlich an die E-Mail-Adresse: hilfe@volmetal-handball.de

Hier werden die Anfragen gebündelt, gesammelt und entsprechend der Höhe nach sortiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke