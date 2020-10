Spieltage abgesetzt

Der Gesamtvorstand des Nordrhein-Westfälischen Dartverbandes (NWDV) hat beschlossen, die Spieltage fünf und sechs aufgrund der Coronazahlen auszusetzen. In der 2. Liga NRW betrifft das die Partien des TuS Wengern bei Doppel 1 Dinslaken am 24. Oktober und gegen die TG Witten am 31. Oktober.

In der aktuellen Dart-Saison startet der TuS Wengern mit drei Mannschaften: Neben dem Team in der 2. Dartliga NRW, das dort die Tabelle anführt, noch in der Bezirksliga und der Bezirksklasse.