Sportabzeichen in Volmarstein ist bei Familien beliebt

Für die Wetteraner Siegrid Fehl und Thomas Killian war die Verleihung des Sportabzeichens in Volmarstein etwas ganz besonderes, denn die beiden wurden gesondert geehrt. Der 80-jährige Siegfried Fehl erlangte bereits zum 40. Mal das Sportabzeichen. Der 60-jährige Thomas Killian wurde für 20 Wiederholungen geehrt. Insgesamt wurde der Fleiß von insgesamt 212 Wetteranern im Alter von fünf bis 85 Jahren belohnt, als sie in Schepers‘ Margaretenhöhe von den Sportabzeichenabnehmern bei einer ausgelassenen Feier ihre Urkunden verliehen bekommen haben.

Der 80-Jährige Siegfried Fehl (rechts) erlangt bereits zum 40. Mal das Sportabzeichen. Foto: Laura Wunderlich

Siegfried Fehl und Thomas Kilian werden für ihre herausragende Leistung auch noch einmal auf dem Sportehrentag am 9. Februar ausgezeichnet. Auch Irmgard Happ konnte ein Sportabzeichen in Silber entgegennehmen. Mit 85 Jahren ist sie die älteste Teilnehmerin aus Volmarstein. Das erste Mal absolvierte sie die Prüfung zum Sportabzeichen 2017. Angefangen hat sie vor vier Jahren der Familie wegen und weil die Ansprüche nicht so hoch seien. „Weitsprung kann man mit 85 natürlich nicht mehr machen, da bleibe ich bei Gymnastik und Schwimmen“, sagt Irmgard Happ und lacht. Für sie sei der Balanceakt des Sportabzeichens das Schwierigste gewesen.

Familie motiviert

Ihre Familie habe sie aber motiviert und solange es geht, will sie weiter aktiv bleiben. Bereits seit vielen Jahren betätigt sich die 85-Jährige sportlich. „Besonders schön ist es dann natürlich, wenn die ganze Familie involviert und im Einsatz ist“, so Irmgard Happ. Auch Sandra und Matthias Happ bemühen sich jedes Jahr um ein Sportabzeichen und engagieren sich außerdem noch ehrenamtlich.

Dass Sport Familien verbindet und sie sich gegenseitig unterstützen, zeigt auch die hohe Anzahl an Familiensportabzeichen: 25 Familien haben 2019 diese Auszeichnung erworben. Die Familie mit den meisten Wiederholungen ist die von Obmann Klaus Langenbach. 39 Mal haben die Familienmitglieder schon das Sportabzeichen verliehen bekommen. Klaus Langenbach selbst blickt bereits auf 43 Wiederholungen. Er war außerdem einer der ersten Sportabzeichenabnehmer in Volmarstein und ist von Anfang an dabei gewesen. Auch der Rest seiner Familie ist sportlich aktiv. Sein Enkel, der fünfjährige Lukas, war in diesem Jahr einer der jüngsten Teilnehmer.

154 mal Gold

Markus und Henrike Kreft werden in Volmarstein mit selbstgebastelten Kronen für ihre Leistung geehrt. Foto: Laura Wunderlich

Eine selbstgebastelte Krone bekamen dagegen Markus und Henrike Kreft, die das Sportabzeichen zu den Bedingungen eines 18-Jährigen abgelegt haben. Auch Christiane Utzig und Wolfgang Utzig erreichten diese Leistung, konnten bei der Ehrung aber nicht dabei sein. Insgesamt waren unter den 212 Sportlern, die das Sportabzeichen verliehen bekommen haben, 106 Erwachsene und 106 Jugendliche, die um die Auszeichnungen in Bronze, Silber und Gold gekämpft haben. Im vergangenem Jahr erlangten 201 Personen das Sportabzeichen. Grade in der Jugend gab es in den vergangenen Jahren einen großen Zuwachs. Die meisten Teilnehmer gibt es bei den sechs bis 17 Jährigen und bei den 40 bis 59 Jährigen.

Insgesamt wurde in Volmarstein 154 mal das Goldene Sportabzeichen verliehen. 66 Abzeichen in Gold gingen an die fünf bis 17 Jährigen, die restlichen 88 gingen an die Teilnehmer ab 18 Jahren. Aber auch die silberne Variante der Auszeichnung wurde insgesamt 47 mal verliehen. 31 Abzeichen gingen an die Jugend und 16 bekamen die Erwachsenen.

Bronze wurde in diesem Jahr nur 11 mal vergeben. Neun Personen zwischen fünf und 17 könnten sich über diese Auszeichnung freuen, genau so wie zwei Erwachsene.

Weitere Informationen zu dem Sportabzeichen in Wetter gibt es auch im Internet unter www.sfl-wetter.de