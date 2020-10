Der Ball wird in Hagen erst einmal ruhen. Der Amateursport hat ein Verbot bis zum 30. November.

Sportverbot Sportverbot: Was in Hagen erlaubt ist, und was nicht

Hagen. Der Amateursport ruht ab der kommenden Woche. Doch es gibt Ausnahmen für Einzelsportler. Der Überblick über Verbotenes und Erlaubtes.

Am dem kommenden Montag gilt das bundesweite Verbot für den Amateursport bis zum 30. November. Doch was ist noch erlaubt? Und was nicht? Das Servicezentrum Sport (SZS) der Stadt Hagen hat versucht, auf seiner Facebook-Seite noch mal einen Überblick zu schaffen.

Das ist verboten

Untersagt ist nicht nur der Vereinssport in jeglicher Form, sondern auch Schwimmbäder und Fitnessstudios sind ab der kommenden Woche bis Ende November geschlossen. Damit geht auch einher, dass die Umkleiden und Duschen auf Sportanlagen, beispielsweise dem Ischelandstadion, nicht von mehreren Personen zeitgleich benutzt werden dürfen.

Verboten sind auch Sportfeste oder ähnliche Veranstaltungen bis zum Jahresende. Ausgenommen von den Verboten ist der Profisport. Doch während bei den Basketballern von Phoenix Hagen schon fest steht, dass die weiterhin spielen und trainieren dürfen, ist bei den Handballern der 3. Bundesliga noch fraglich, ob sie zum Profibereich gezählt werden können oder nicht.

Eine Entscheidung wird zum Beginn der kommenden Woche erwartet. Doch auch wenn eine Spielbetrieb erfolgt: Zuschauer dürfen bis Ende November in keiner Sportart anwesend sein, es werden ausschließlich Geisterspiele abgehalten. Die Vereine sind zudem in der Pflicht für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu sorgen, um eine Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern.

Das ist erlaubt

Allerdings ist nicht jeglicher Sport verboten. So darf Individualsport allein oder zu zweit noch durchgeführt werden. Eine Laufeinheit ist demnach gestattet. Ebenfalls ausgenommen von den Verboten ist der Schulsport. Dort kann sowohl in Hallen als auch in Schwimmbädern Sport betrieben werden. Auch Studenten dürfen sich sportpraktische Prüfungen weiterhin vorbereiten. Und eine weitere Gruppe ist von den Einschränkungen nicht betroffen: Reitsport darf zum Wohle der Pferde weiterhin betrieben werden. Die Reiter dürfen daher auch geschlossene Räume wie die Reithalle nutzen.