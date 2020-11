SpVg. Hagen 11: Kai Langenbruch wechselt nach Linderhausen

Ziehen bald an einem Strang: Kai Langenbruch und Vorsitzender Ulrich Sack (SpVg Linderhausen).

Hagen. Vom Westfalenligisten Hagen 11 in die Kreisliga A: Kai Langenbruch wird „Leiter Marketing“ im Sportvorstand der SpVg. Linderhausen.

Vier Jahre lang leitete er die Geschicke beim Fußball-Westfalenligisten SpVg. Hagen 11: Kai Langenbruch war als Sportlicher Leiter an zwei Aufstiegen beteiligt. Künftig will er beim Kreisligisten SpVg. Linderhausen als Leiter Marketing für Erfolge sorgen.

Schon als er sein Amt bei den Elfern niederlegte, betonte Langenbruch, dass dies vor allem aus zeitlichen Gründen geschehe: „Ich möchte kürzer treten, um auch mal mehr Zeit für die Familie zu haben.“ Mit seinem neuen Engagement sei dafür noch genügend Freiraum gegeben. „Da es sich um meine Heimatstadt handelt, kann man tatsächlich von einer Herzensangelegenheit reden“, sagt der gebürtige Schwelmer, der in seiner Jugend bei den SF Schwelm spielte.

Rückkehr in die alte Heimat

Kai Langenbruch wechselt in spannenden Zeiten in seine alte Heimat. Die Spielvereinigung Linderhausen will mit dem Bezirksliga-Team des VfB Schwelm fusionieren. „Es ist eine Möglichkeit, den Schwelmer Fußball nach vorne zu bringen“, freut sich Langenbruch auf seine neue Aufgabe.

Für die SpVg. Linderhausen ist das Engagement von Kai Langenbruch ein weiterer wichtiger Schritt für den kontinuierlichen Ausbau der sportlichen Ziele und der Attraktivität des Vereines. Aus dem einst kleinen Fußballverein mit Ascheplatz ist mittlerweile Schwelms größter Fußballverein geworden.

Durch den Umzug auf den Kunstrasenplatz an der Rennbahn ist der Verein immer weiter gewachsen, so dass Linderhausen aktuell in der Breite gut aufgestellt ist und jede Jugendklasse besetzt hat.