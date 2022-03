SpVg. Hagen 11 legt sich auf der Torhüterposition fest

Hagen. Bei Fußball-Westfalenligist SpVg. Hagen 11 schreitet die Kaderplanung immer weiter voran. Ein neues Gesicht auf der Torhüterposition.

Jung, gut und entwicklungsfähig: Diese Attribute zeichnen auch das Torwart-Trio aus, mit dem Fußball-Westfalenligist SpVg. Hagen 1911 in die neue Saison gehen wird.

Neu dabei ab Sommer: Tim Helmdach (22), ein Hüne von fast zwei Metern, der vom Liga-Konkurrenten FC Brünninghausen kommt. Der Lehramtsstudent freut sich auf die neue Herausforderung. „Hagen 11 ist ein Verein mit großen Zielen, Ambitionen und viel Potenzial“, sagt der Keeper und zeigt sich beeindruckt vom intensiven Bemühen seitens der Elfer: „Das fand ich überaus positiv. Ausschlaggebend für meine Zusage bei Hagen 11 ist der Aspekt, dass ich hier die Spielzeit bekomme, die ich brauche, um mich sportlich weiterzuentwickeln.“

Junge, hungrige, entwicklungsfähige Spieler

Dahinter steckt eine Idee. „Unseren Weg der vermehrten Zusammenarbeit mit jungen, hungrigen und entwicklungsfähigen Spielern wollen wir auch auf der Torhüter-Position etablieren“, sagt Trainer Christian Fohs: „Tim haben wir aufgrund seines Potenzials schon seit längerer Zeit auf dem Schirm.“ Darüber hinaus bleiben Julian Bungart (19 Jahre) und Justus Nieder (22 Jahre), „ebenfalls zwei sehr talentierte Torhüter“, wie Fohs sagt, der Mannschaft erhalten. Bungart war erst im Winter zu den Elfern gewechselt. „Fußballerisch nach Hagen zurückzukehren fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen. Ich fühle mich nach kürzester Zeit sehr wohl in der Mannschaft und blicke optimistisch in die Zukunft“, sagt Bungart.

Justus Nieder ist ein echter Herzens-Elfer – und bleibt es auch. „Ich bin schon ewig im Verein und spiele hier mit vielen Freunden zusammen, deswegen war für mich klar, dass ich bleiben möchte“, sagt er.

