SpVg. Hagen 11: Spitzenreiter ist eine Nummer zu groß

Vergangene Woche hatte Fußball-Landesligist SpVg. Hagen 11 noch den damaligen Tabellenführer RW Deuten von der Spitze geholt, doch der TuS Bövinghausen erwies sich als zu stark für die Elfer. Das Team von Trainer Stefan Mroß musste sich auf dem heimischen Loheplatz dem aktuellen Spitzenreiter deutlich mit 2:7 (1:3) geschlagen geben.

Die Anfangsphase der Partie verlief sehr zerfahren mit zahlreichen Fehlpässen auf beiden Seiten, so dass kein Team zu klaren Offensivaktionen kam. Und so waren die ersten beiden Bälle, die aufs Tor kamen, auch gleich drin. Zuerst jubelten die Emster, denn in der 12. Minute verwertete Tim Bodenröder eine Flanke von Cagatay Demirtas zu einer Kopfball-Bogenlampe, die sich über Gästekeeper Ricardo Seifried hinweg neben den Pfosten ins Tor senkte.

Doch nur vier Minuten später glich Patrick Rudolph aus dem Gewühl heraus für die Gäste zum 1:1 aus. Und in der 23. Minute hatte Bövinghausen das Spiel gedreht. Im Anschluss an einen Eckstoß kam Andre Daniel Witt aus sechs Metern freistehend zum Kopfball und nickte zur 2:1-Führung ein. In der 28. Minute schloss Sebastian Mützel eine Kombination durch das Mittelfeld mit einem Flachschuss ins lange Eck zum 1:3 aus Sicht der Hagener ab. „Wir sind eigentlich gut ins Spiel reingekommen“, resümierte Mroß. „Aber dann machen wir zu viele individuelle Fehler. Da ist vor dem Ausgleich der verlorene Zweikampf an der Seitenlinie. Bei der Ecke stimmt die Zuteilung nicht, dazu kommt ein Torwartfehler. Wir sind in dieser Phase nicht wach gewesen“, haderte Mroß.

Trainer Stefan Mroß muss vom Platz

Kurz darauf war die Partie für Coach Mroß offiziell beendet. In der 20. Minute zeigte Schiedsrichter Philip Dräger dem Elfer-Trainer wegen dessen wiederholten Reklamierens die Gelbe Karte. Diese Karte beruhigte Mroß aber nur kurz, und als er in der 35. Minute lautstark die Sekunden mitzählte, die der Gästekeeper den Ball nach seiner Ansicht zu lange hielt, kam der Referee erneut zu ihm und verwies ihn nach kurzer Diskussion endgültig aus dem Innenraum. Zwei Mal hatten die Elfer vor der Pause noch die Möglichkeit zu verkürzen, Aber Bodenröder traf mit einem Freistoß aus 25 Metern nur die Oberkante der Latte (37.), Safet Tupalla setzte den Ball knapp neben das Tor (41.).

Bövinghausen legte direkt nach dem Seitenwechsel nach. TuS-Spieler Ervin Catic wurde auf den rechten Seite freistehend angespielt, lief noch einige Schritte und drosch den Ball aus 18 Metern unter die Latte. In der 52. Minute bekam die Elfer-Deckung den Ball im Anschluss an einen Eckstoß nicht geklärt, und Deniz Fahri Batman schoss aus 14 Metern zum 1:5 ein. Das gleiche Bild in der 63. Minute: Wieder Durcheinander im Strafraum der Gastgeber, Witt brauchte nur noch einzuschieben. „Die nageln uns die Dinger aber natürlich schön da hinten ein“, lobte auch Mroß die Gästeoffensive.

Bövinghausen war die klar bessere Mannschaft mit besseren Einzelspielern und vor allem einem guten Umschaltspiel und ließ in dieser Phase noch weiter Möglichkeiten ungenutzt. Die Elfer versuchten, weiter mit zu spielen, kamen aber nur noch sporadisch nach vorne. Einen der wenigen zu Ende geführten Angriffe schloss Yalcin Erkaya in der 79. Minute zum zweiten Tor der Gastgeber ab.

Bövinghausen individuell überlegen

Doch nur drei Minuten später stellte Petr Radojcic mit einem weiteren gelungenen Schuss aus 16 Metern den Fünf-Tore-Abstand und damit dem 2:7 auch den Endstand her. „An einem guten Tag von uns geht das hier vielleicht enger aus“, erkannte auch Mroß die Überlegenheit der Gäste an. „Auch wenn der Schiedsrichter heute etwas grenzwertig war, daran lag es ganz sicher nicht. Bövinghausen war individuell besser und hat vielleicht zwei, drei Tore zu hoch, aber völlig verdient gewonnen.“