SSV Hagen reist mit breiter Brust zum Schlusslicht

In der Fußball-Bezirksliga müssen SSV Hagen und FC Herdecke-Ende (Kreisderby bei Hellas/Makedonikos) reisen. Alle heimischen Klubs rechnen sich in den Partien des achten Spieltags etwas Zählbares aus.

TSK Hohenlimburg – SSV Kalthof (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Höing). Sieg gegen Schwelm und ein achtbares 0:0-Remis beim Tabellenzweiten SV Deilinghofen-Sundwig: Bei den Gastgebern ist man mit der Punkteausbeute aus den letzten beiden Partien sehr zufrieden. „Das zeigt, dass wir fußballerisch auch mit den Teams aus dem oberen Drittel mithalten können“, will TSK-Spielertrainer Jakob Weber am Sonntag gegen Tabellennachbar Kalthof (beide Mannschaften haben acht Punkte auf dem Konto) nachlegen.

„Wir möchten uns mit drei Punkten in die spielfreien nächsten Wochen verabschieden.“ Am kommenden Sonntag ruht der Ball aufgrund des Feiertags, in der Woche darauf setzt der TSK planmäßig aus. Weber kann gegen den SSV aus dem Vollen schöpfen, auch der zuletzt gesperrte Damian Jeger ist wieder dabei.

57 Sinopspor Iserlohn – SSV Hagen (Sonntag, 15 Uhr, Inceptum-Stadion). Mit breiter Brust reist der Tabellenvierte zum Schlusslicht. Nach dem 2:2 gegen Wetter, wo der umjubelte Ausgleich erst in der Nachspielzeit fiel, wollen die Gäste jetzt wieder dreifach punkten. „Wir fahren als Favorit nach Iserlohn, werden den Gegner aber keinesfalls unterschätzen“, sagt SSV-Co-Trainer Ertan Özkavak. Die Gastgeber sind das einzige Team der Liga ohne Punkterfolg, in Wetter führten die Iserlohner vor zwei Wochen zwischenzeitlich aber mit 2:1. „Die können schon Fußballspielen, es wird kein Selbstläufer“, so Özkavak. Der Kader ist komplett, auch Juri Marinelli kann nach mehrwöchiger Sperre wieder eingesetzt werden.

FC Wetter – TuS Ennepe (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Harkortberg). Nach dem Remis am Höing empfängt der Dritte den Tabellen-13., der unter der Woche im Nachholspiel den SC Hennen mit 2:1 bezwang. Am vergangenen Sonntag rangen die Gäste Hellas/Makedonikos ein 2:2 ab. „Ennepe hatte Anfangs Schwierigkeiten, kommt jetzt aber in die Spur“, weiß FC-Trainer Fadil Salkanovic. Dennoch sollen am Sonntag weitere Zähler hinzukommen: „Ein Sieg wäre phänomenal und würde belegen, dass wir mittlerweile gefestigter in unseren Leistungen sind.“ Marc Biesemann kehrt in den Kader zurück, verzichten muss Salkanovic hingegen auf den gesperrten Benoit Ayangma.

FC Hellas/Makedonikos Hagen – FC Herdecke-Ende (Sonntag, 15 Uhr, Bezirkssportanlage Haspe) . Im Duell der Aufsteiger erwartet der Tabellenfünfte den Siebten. Während Hellas beim TuS Ennepe remis spielte, unterlagen die Gäste am vergangenen Sonntag Blau-Weiß Voerde unglücklich mit 2:3. Die Griechen blicken auf eine gute Trainingswoche zurück, Trainer Christos Sampsonidis weiß um die Stärken des Gegners: „Sie machen einen tollen Eindruck, dennoch wollen wir ihre Schwächen nutzen und vor heimischer Kulisse die drei Punkte einfahren.“

Ein paar verletzte Spieler hat Sampsonidis zu beklagen, ihr Einsatz am Sonntag ist fraglich. Herdeckes Trainer Frank Henes erwartet einen eingespielten Gegner, bei dem man vor allem auf die torgefährlichen Georgios Ntontos und Nikolaos Liodis aufpassen müsse. „Wenn wir an die gute erste Halbzeit gegen Voerde anknüpfen, ist auch in Haspe etwas möglich“, glaubt Henes. Die Offensive bereitet den Gästen indes Kopfzerbrechen, neben dem Langzeitverletzten Bryan Schmidt wird auch Marvin Kleinau ausfallen, der Einsatz des angeschlagenen Marcel Metz ist zudem fraglich.