Staffel des TuS Wengern gewinnt Triathlon in Hagen

Wetter. Sehr erfolgreich war eine Abordnung des TuS Wengern beim Triathlon in Hagen:

Beim 30. Hagener Triathlon rund um das Freibad Hengstey waren einige Sportler des TuS Wengern sehr erfolgreich. Vier Einzelstarter lieferten in Vorbereitung längerer Rennen im Kurztriathlon starke Zeiten ab, eine Staffel des TuS gewann beim Volkstriathlon.

Für die vier Starter auf der Kurzdistanz standen 1000 Meter Schwimmen im Becken, 40 Kilometer auf dem Rad - dabei viermal hoch zur Hohensyburg - und zehn Kilometer Laufen am See an. Schnellster TuS-Starter war Marc Zimmer, der sich auf die Mitteldistanz-Challenge im slowakischen Samorin am Wochenende vorbereitet und sich im Vergleich zu seinem letzten Start in Hagen um zehn Minuten auf 2:27:54 Stunden und Gesamtrang 20 steigerte. Es folgten Marius Boshoff in Vorbereitung auf seinen Ironman 70.3 im Kraichgau (38. Platz, 2:34:53) und Anke Knieling-Zimmer, die sich auf die Championships der ChallengeFamily vorbereitet und ihre Bestzeit ebenfalls um mehrere Minuten unterbieten konnte. Sie belegte nach 2:52:04 Stunden Platz 13 bei den Frauen und Rang zwei ihrer Altersklasse. Felix Figlhuber kam nach einem Trainingsrückstand nach 3:03:27 ins Ziel.

Souverän auf erstem Platz

Sogar ganz vorn landeten die Wengeraner Brüder Johannes (Schwimmer) und Lukas Malz (Läufer), die von Michael Hölper auf dem Rad unterstützt wurden und über die Sprintdistanz (500 m Schwimmen, 23 km Rad, 5 km Laufen) starteten. Nach 1:13:43 Stunden belegten sie souverän den ersten Platz.

